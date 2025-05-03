Гагарина рассказала, как зарождается генетический код нации с малых лет

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История объединения "Патриоты Беларуси" началась в 2020 году. Как отметила зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси" Елена Гагарина, тогда все происходило по зову сердца. Люди находили информацию об объединении через социальные сети, телевидение, в этом деле даже помогали, сами того не зная, деструктивные каналы.

О том, как формируется генетический код истинного белоруса с малых лет и с кем работает организация "Патриоты Беларуси", рассказала Елена Гагарина в "Актуальном интервью".

"Мы объединились для того, чтобы защитить свою страну, не позволить ее разрушить, не позволить разрушить наши жизни, семьи", - подчеркнула Елена Гагарина.

Организация занимается работой как с молодежью в рамках республиканского турнира "Вызов", с взрослым населением страны в рамках турнира "Время первых", так и самыми маленькими патриотами. Недавно стартовала инициатива "Защитник 0+".

"Эти детки такие искренние. В некоторых садиках открылись клубы маленьких патриотов. Мы им даже вручаем милые членские билеты. Они ни к чему не обязывают, но при этом малыши так гордятся ими, когда получают. Наши маленькие дети, наверное, как никто больше всех понимают, что такое любовь к родине. Они с огромной отдачей поют белорусский гимн и рассказывают нашу историю", - рассказала зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси".