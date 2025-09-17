В День народного единства известные хиты объединят белорусов во Дворце спорта в Минске

Один из самых молодых праздников белорусской души страна встречает масштабно. По всей республике в День народного единства запланировано более тысячи диалоговых площадок, квестов, концертных программ и торжественных церемоний. А уже вечером Дворец спорта соберет все патриотические силы страны на праздничный марафон.

Агата Моцко, режиссер-постановщик: "Поскольку День народного единства - это новый праздник и молодой, он имеет свойства менять свои форматы. И в этом году мы решили, а почему бы не Дворец спорта? Тем более что во Дворце спорта проходило первое Всебелорусское народное собрание. Поскольку уже пятый год проходит День народного единства, мы решили собрать самые известные, самые крутые хиты, которые объединяли белорусов за эти пять лет. Ведь стоит отметить, что в этом году исполняется пять лет известной песни "Любимую не отдают".