ГАИ Беларуси усилит контроль за автомобилями такси с 19 по 22 августа
В Беларуси усилен контроль за такси. Рейды ГАИ начались 19 августа и продлятся до 22 августа. На контроле перевозка пассажиров, а также соблюдение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств.
Как отмечают в ГАИ, за лето по вине таксистов произошло 28 ДТП, в которых пострадали три человека.
Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Совместно с представителями Транспортной инспекции Минтранса и налоговых органов будут организованы рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков. В случае обнаружения нарушений, связанных с порядком допуска к работе водителей и неисправного транспорта, меры административного воздействия будут применяться к руководителям организаций".
В ГАИ также напоминают об ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров.