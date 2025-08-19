ГАИ Беларуси усилит контроль за автомобилями такси с 19 по 22 августа

В Беларуси усилен контроль за такси. Рейды ГАИ начались 19 августа и продлятся до 22 августа. На контроле перевозка пассажиров, а также соблюдение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств.

Как отмечают в ГАИ, за лето по вине таксистов произошло 28 ДТП, в которых пострадали три человека.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Совместно с представителями Транспортной инспекции Минтранса и налоговых органов будут организованы рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков. В случае обнаружения нарушений, связанных с порядком допуска к работе водителей и неисправного транспорта, меры административного воздействия будут применяться к руководителям организаций".