Придать импульс развитию двусторонних связей в политической, торгово-экономической, научной и культурной областях. В Минске проходит заседание сессии Совета Республики. В повестке 6 вопросов.

Заседание сессии насыщенно международной тематикой. Сенаторы ратифицировали 5 соглашений об отмене виз. В списке Зимбабве, Гвинея-Бисау, Колумбия, Лаос, Уганда. Так, упрощение визового режима будет действовать для белорусов и граждан Гвинеи-Бисау, Зимбабве и Уганды, у которых есть действительные дипломатические и служебные паспорта. Главное - продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

Беларусь и Лаос отменяют визы для владельцев национальных паспортов. При этом одна поездка не должна превышать 30 дней, а общий срок пребывания в течение года - 90 дней. Это поможет укрепить экономические, культурные и деловые связи, к тому же создаст более благоприятные условия для бизнеса, а также позволит странам повысить привлекательность для туристов.

Кроме того, сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Турции о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Сам протокол был подписан в Минске этим летом и предусматривает увеличение срока непрерывного безвизового пребывания для водителей и членов экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, поездов, воздушных судов гражданской авиации и морских судов на территории двух государств до 90 дней.