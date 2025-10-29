Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Киев присвоил активы белорусского Гомсельмаша

Со стороны Украины произошел типичный рейдерский захват. Киевский режим присвоил активы Гомсельмаша.

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в доход государства активов белорусского машиностроительного гиганта, об этом говорится на сайте министерства.

Отмечалось, что исковое заявление подано в рамках закона "О санкциях". Им предусмотрена "конфискация всего имущества России и связанных с ней стран". При этом предприятие находится под украинскими санкциями с 2023 года. Подобная рейдерская операция уже была совершена весной по отношению к Беларуськалию.

Таким образом Украина пытается усилить экономическое давление на союзников России, используя судебные инструменты для перераспределения активов.

