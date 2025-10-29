3.70 BYN


Киев присвоил активы белорусского Гомсельмаша
Автор:Редакция news.by
Со стороны Украины произошел типичный рейдерский захват. Киевский режим присвоил активы Гомсельмаша.
Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в доход государства активов белорусского машиностроительного гиганта, об этом говорится на сайте министерства.
Отмечалось, что исковое заявление подано в рамках закона "О санкциях". Им предусмотрена "конфискация всего имущества России и связанных с ней стран". При этом предприятие находится под украинскими санкциями с 2023 года. Подобная рейдерская операция уже была совершена весной по отношению к Беларуськалию.
Таким образом Украина пытается усилить экономическое давление на союзников России, используя судебные инструменты для перераспределения активов.