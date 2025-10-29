До конца 2025 года планируется большое совещание Президента Беларуси с научной общественностью

Владимир Караник рассказал о планировании большого совещания Президента с научной общественностью news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8131a61d-94bb-48ba-8924-e5663831bd7f/conversions/034f13f1-e84c-40ca-ad54-6649f3e5fd1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8131a61d-94bb-48ba-8924-e5663831bd7f/conversions/034f13f1-e84c-40ca-ad54-6649f3e5fd1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8131a61d-94bb-48ba-8924-e5663831bd7f/conversions/034f13f1-e84c-40ca-ad54-6649f3e5fd1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8131a61d-94bb-48ba-8924-e5663831bd7f/conversions/034f13f1-e84c-40ca-ad54-6649f3e5fd1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Большой совещание Президента Беларуси с научной общественностью страны планируют провести до конца 2025 года. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Руководитель НАН рассказал, что подготовка к предстоящему масштабному значимому мероприятию ведется по поручению главы государства и в соответствии с утвержденным графиком. Об этом шла речь и во время доклада Президенту.

"Подробно обсудили ход подготовки к большому совещанию с участием главы государства, которое планируется провести до конца года, - проинформировал Владимир Караник. - Это будет встреча не только с академической научной общественностью. Требование Президента, чтобы это было с участием представителей вузовской, отраслевой науки, всех представителей научной сферы. Потому что мы должны обеспечить более тесную интеграцию науки и производства, науки и образования для того, чтобы технологические цепочки "идея - фундаментальное исследование - прикладные исследования - внедрение", а также "образование - наука - производство" работали наиболее эффективно". Он подчеркнул, что в современных реалиях от науки требуется постоянное движение вперед и быстрое внедрение научных разработок в практику, что позволяет обеспечить технологический суверенитет.

"Это совещание должно стать действительно знаковым событием в развитии науки нашей страны", - уверен Владимир Караник.