В ПП "Каменный Лог" простаивают большегрузы со скоропортящимся товаром - что говорят водители?

В пункте пропуска "Каменный Лог" простаивают большегрузы со скоропортящимся товаром.

Очереди из легковых автомобилей нет даже на литовской стороне. В связи с тем, что серьезные ограничения действуют для тех, кто может выехать через белорусско-литовский пункт пропуска, легковых автомобилей практически нет на территории "Каменного Лога".

Что касается грузовых автомобилей, для них по-прежнему горит красный свет. Среди тех, кто в ожидании, в том числе и машины со скоропортящимися товарами.

Водители дальнобойщики:

"Раньше проще было. Сейчас ждем 22-23 дня".

"В очереди 23 дня. Раньше бывало неделю, максимум 10 дней. А этот рейс 23 дня на дороге, со вчерашнего вечера здесь стою. На груз это влияет, конечно. Я груженый иду домой на Молдову транзитом. И нас тоже не пускают".

"Пятые сутки стоим. У нас у всех скоропорты. В основном стоят грузы скоропортящиеся".

"Мы стоим в ожидании. Трое суток назад оформились и ждем, когда откроют границу".

Граница уже давно стала разменной монетой для Евросоюза. Регулярно соседи под разными предлогами закрывают рубеж с белорусской стороной. На этот раз причиной закрытия стали то ли метеозонды с контрабандой в небе над аэропортом Вильнюса, то ли третья конференция по безопасности в Минске. В обоих случаях не совсем понятно, как эти события связаны с наземной границей.

Накануне Польша заявила, что рассматривает возможность наоборот открыть больше пунктов пропуска с Беларусью. Дональд Туск заявил, что до конца ноября Польша будет готова открыть 2 пограничных перехода: в Бобровниках и Кузнице. И на этом фоне не совсем понятна литовская позиция с ограничением границы.