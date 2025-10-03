ГАИ будет штрафовать за отсутствие фликеров в темное время суток

Только за сентябрь под колесами авто в Беларуси погибли 17 человек. И это пешеходы и велосипедисты. Такую печальную статистику накануне озвучили в ГАИ.



Чтобы снизить число несчастных случаев на дорогах, с 3 до 7 октября автоинспекторы будут усиленно проверять, обозначены ли пешеходы и велосипедисты в темноте. Почти во всех случаях, где погибли люди, они были без фликеров.