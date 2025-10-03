3.69 BYN
ГАИ будет штрафовать за отсутствие фликеров в темное время суток
Только за сентябрь под колесами авто в Беларуси погибли 17 человек. И это пешеходы и велосипедисты. Такую печальную статистику накануне озвучили в ГАИ.
Чтобы снизить число несчастных случаев на дорогах, с 3 до 7 октября автоинспекторы будут усиленно проверять, обозначены ли пешеходы и велосипедисты в темноте. Почти во всех случаях, где погибли люди, они были без фликеров.
Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Акция призвана еще раз обратить внимание пешеходов, велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и гужевого транспорта на важность безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях плохой погоды".
С приходом осени световой день значительно сократился. Не стоит забывать об этом. Фликер помогает заметить человека на дороге с расстояния до 400 метров. За это время у водителя есть возможность остановиться.