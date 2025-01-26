Где и за что голосуют военнослужащие Беларуси

По всей Беларуси 26 января работают не только открытые, но и закрытые участки для голосования - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, а также в воинских частях.

Один из участков, где голосуют военнослужащие, находится в Минской военной комендатуре, но он как раз таки открытый. Свой выбор там делают и жители близлежащих домов, расположенных на ул. Рогачевской, Героев 120-й дивизии.

Среди избирателей также солдаты-срочники из Минской военной комендатуры, спортивного комитета Вооруженных Сил и навигационно-топографического центра. Они делают свой выбор по месту службы.

Сергей Алексейчик, председатель участка для голосования № 57 Первомайского района г. Минска:

"15 % от общего числа (голосующих на участке - прим. ред.) являются военнослужащими срочной военной службы. В ходе досрочного голосования именно здесь с 21 по 25 января свой выбор сделали уже 1962 избирателя. 85 избирателей голосуют впервые. По итогам голосования мы вручаем им книги "Символы суверенной Беларуси", а также майки с надписью "Мой голос первый".

"Военные так же, как и все наши избиратели, голосуют за мир, спокойствие, стабильность, ну и, конечно же, безопасность нашей страны в будущем", - отметил Сергей Алексейчик.