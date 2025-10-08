Геномные биотехнологии: как генетики создают будущее медицины, сельского хозяйства и спорта

Создать генетический паспорт, исключить заболевания сельскохозяйственных культур, повысив их урожайность - все это становится реальностью благодаря геномным биотехнологиям. Эти исследования имеют огромное значение как для фундаментальной науки, так и для реального сектора экономики.

От медицины до сельского хозяйства - отечественная наука не стоит на месте, открывая принципиально новые возможности.

Прорывные геномные биотехнологии стали мощным двигателем прогресса. Ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси, работая с носителями наследственной информации человека, животных, растений и получая доступ к генетическому коду, активно применяют эти знания. В сельском хозяйстве их исследования уже направлены на получение устойчивых сортов растений и улучшение пород животных.

К примеру, повышение биохимического состава плодов томата. Как отмечают сами ученые - создания продукта будущего.

Ольга Бабак, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Чем хороша данная культура? Тем, что в ней минимально накапливаются питательные вещества, такие как углеводы, жиры, белки, и максимально накапливаются биологически активные - каротиноиды, антоцианы, которые способствуют улучшению здоровья человека".

Ольга Бабак, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Передовые методы позволяют получить максимально полную информацию о состоянии здоровья человека. Так, сделав генетический паспорт, можно выявить предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Такой документ уже получили более 27 тыс. белорусов.

Елена Гузенко, замдиректора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Сейчас мы проводим генетические тесты по 42 заболеваниям. Можно прийти, сдать биологический материал - буккальный эпителий, это безболезненно. Буккальные эпителии сдаются, из него выделяется ДНК. Если человек сам готов сказать, какой тест он хочет провести, пожалуйста, он волен это сделать. Если он не может определиться, наши специалисты помогут ему с этим. Он пройдет генетическое тестирование, получит генетический паспорт на руки, в котором будет написано, какие варианты генов есть лично у него и к чему это может привести".

Елена Гузенко, замдиректора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Ученые продвинулись настолько далеко, что по ДНК могут определить вектор спортивной одаренности, выявив потенциальных звезд, например, тенниса, хоккея, шахмат или бальных танцев. А это открывает новые перспективы в подготовке чемпионов.

Максим Амельянович, завлабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Сейчас к внедрению готовится разработки по ДНК-технологии и определению риска развития недостаточности витаминов группы В и Д. Это очень важно, особенно для спортсменов (они расходуют существенно больше витаминов, чем обычные люди). Нормальная концентрация витаминов важна для работоспособности, повышения силовых, скоростно-силовых качеств спортсмена и восстановления после интенсивных физических нагрузок".

Максим Амельянович, завлабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Научные достижения не остаются без внимания. Важность развития белорусских разработок для страны подчеркнул во время встречи с учеными Института генетики и цитологии НАН Беларуси зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Специалисты этого института трудятся на благо не только медицины, сельского хозяйства, спорта, но и других сфер деятельности в Беларуси. Сегодня мы много говорили и о науке, важности консолидации нашего общества и ценности человеческого ресурса".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Людмила Макарина, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"У нас в коллективе есть очень активные болельщики, которые на протяжении многих десятилетий следят за нашей хоккейной командой. Они точно знают, что могут все наши спортсмены и понимают, что такое генетика спорта".

Людмила Макарина, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Результаты работы белорусских генетиков уже сегодня применяются в самых разных сферах, улучшая качество жизни и открывая новые возможности. Ученые продолжают свои исследования, закладывая фундамент для будущих прорывов и укрепляя научный потенциал страны.