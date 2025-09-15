Новое интервью Александра Лукашенко уже вызвало серьезный резонанс как в Беларуси, так и за рубежом. Президент выступает не только как политик, но и как эксперт с большим опытом, давая взвешенную оценку военно-политической ситуации в регионе. Мнение эксперта.

"Убежден, что это интервью будет иметь и уже сейчас имеет очень серьезный резонанс, ведь наш Президент говорит не просто как политик, но и как серьезный эксперт с большой глубиной, с большим опытом на основе своей политической биографии. Глава белорусского государства вовлечен во все актуальные политические процессы, переговорные процессы. Прекрасно владеет военной ситуацией в регионе, и поэтому данное интервью, безусловно, является источником правдивой и проверенной информации об актуальных политических новостях".