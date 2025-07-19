Гигин: Президент определил судьбу и развитие Беларуси

"Фактически страна находилась в состоянии хаоса. Была сильная Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая двигалась в уверенном курсе. Но в результате перестройки, событий 1991 года это развитие было искусственно прервано. После этого начался период, когда провозгласили независимость, но фактически ничем независимость не могли гарантировать. Люди не были уверены в завтрашнем дне - наблюдался дефицит продуктов, каждый выживал как мог. Институты государства были крайне слабы и деградировали на глазах. Верховный Совет Республики Беларусь, которому фактически принадлежала вся власть, стремительно терял авторитет, и это было заметно. Начался разгул бандитизма, коррупция достигла каких-то невероятных масштабов. Поэтому белорусский народ доверил свою судьбу человеку, который в эти годы ярко заявил о себе как депутат, политик, который искренне давал честную оценку тому, что происходит, возглавил фактически борьбу с коррупцией, противостоял проявлениям национал-радикализма и готов был защищать интересы людей".