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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.10.2024

Президент в Александрии обсудил урожай и селекцию сортов кукурузы. Эксперт: Беларусь перешла на новый уровень в возделывании кукурузы. Вымочки и плужные подошвы - как в сельских хозяйствах борются с проблемами почв. Чествование передовиков уборочной, народные подворья - в Корме все готово к "Дожинкам"

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Панорама