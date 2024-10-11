Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.10.2024

Президент в Александрии обсудил урожай и селекцию сортов кукурузы. Эксперт: Беларусь перешла на новый уровень в возделывании кукурузы. Вымочки и плужные подошвы - как в сельских хозяйствах борются с проблемами почв. Чествование передовиков уборочной, народные подворья - в Корме все готово к "Дожинкам"