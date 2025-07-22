Начало космической эры: белорусский спутник запустили с космодрома Байконур в 2012 году

22 июля 2012 года в 9:41 по минскому времени белорусский спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с космодрома Байконур.

Это событие ознаменовало для Беларуси начало космической эры. Аппарат отправился в космос в кластере из 5 космических аппаратов. Его вес составил около 400 кг. Белорусский спутник позволил обеспечить полное покрытие территории Беларуси космической съемкой.

Первый белорусский спутник равно национальная безопасность. Остро стоял вопрос обновления топографических карт и мониторинга рубежей.

Спустя 13 лет уже никому объяснять не нужно, как все это важно. Все спутнику виднее. На сегодняшний день космический аппарат - единственная легитимная возможность получать информацию по сопредельным территориям. 3 млн квадратных километров - зона интересов Беларуси.

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"В 2012 году аппарат был запущен, была создана система. С россиянами мы договорились о создании совместной орбитальной группировки. Первые годы эксплуатации показали, что решение достаточно удачное. И ведь на этом аппарате "Пеленг" сделал целевую нагрузку. В то время в России не было предприятия, которое такую нагрузку делало. Российская Федерация заказала еще 5 таких аппаратов. Соответственно, "Пеленг" получил дополнительные заказы на целевую аппаратуру, это как один из элементов окупаемости проекта. Страна получила выручку от продажи целевой аппаратуры".

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За более чем 10 лет вся территория Беларуси была полностью отснята несколько раз. Более того, с запуском спутника серьезно прибавили белорусские предприятия. На орбите уже летают спутники с телескопами "Пеленга" в 0,7 метра по иностранным заказам. Массово готовы делать 0,5, есть заказ на 0,3.

"Более 180 млн долларов "Интеграл" заработал за последние годы за счет продажи электронных компонентов в России. Этот проект как локомотив - он толкнул развитие других отраслей. В БГУ действует Центр аэрокосмического образования и готовятся специалисты для космической отрасли", - рассказал Сергей Золотой.

Новые космические технологии освоены белорусскими министерствами и ведомствами. МЧС больше 20 раз в сутки, в том числе и ночью, получает информацию о температурных аномалиях.

Сотрудник МЧС Беларуси проверяет информацию о аномалиях с экранов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faae1ad5-5b04-48cc-8d77-deaf77af7059/conversions/bc3d57bb-0be1-4dbe-b8cc-9e12bc172857-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faae1ad5-5b04-48cc-8d77-deaf77af7059/conversions/bc3d57bb-0be1-4dbe-b8cc-9e12bc172857-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faae1ad5-5b04-48cc-8d77-deaf77af7059/conversions/bc3d57bb-0be1-4dbe-b8cc-9e12bc172857-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faae1ad5-5b04-48cc-8d77-deaf77af7059/conversions/bc3d57bb-0be1-4dbe-b8cc-9e12bc172857-xl-___webp_1920.webp 1920w

Создание спутника - дело затратное. Но в данном случае есть чем гордиться.

Петр Витязь, руководитель департамента аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

"Наши доходы превысили расходы более чем на 230 млн долларов".

Сегодня вместе с россиянами белорусы готовят еще один аппарат разрешением 35 см. Он позволит делать 3D-модели городов, причем без теней, то есть куда качественнее.

"Мы работаем дальше над созданием систем наноспутников, поскольку надо выпускать новые по нескольким направлениям. Есть уже готовый спутник. Мы ждем возможность, когда он будет выведен на орбиту, надеемся, что в декабре 2025 года. Кроме того, мы сейчас работаем вместе с Роскосмосом над созданием группировки спутников (три спутника: один малый и два нано-), которые тоже будут созданы впервые. Они будут разведены на нужные координаты, выведены на орбиту для совместных исследований и зондирования Земли. Это будет сделано в 2027 году", - рассказал Петр Витязь.

2024 год был максимально удачным для Беларуси: в космос отправилась первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, Ольга Мастицкая успешно завершила участие в эксперименте "Сириус-23", моделирующем полет на Луну.