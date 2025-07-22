Почему в Великобритании окончательно разлюбили Стармера и чем так недовольны простые британцы

Мировые таблоиды фиксируют полный крах правительства Британии. Действия очередного премьера привели к тотальному падению экономики. Депутаты даже приперли Стармера к стенке.

Миллиарды долларов осваивают на популистских программах. Более того, Стармер намекнул, что Британия может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для Украины.

Цыплят по осени считают, а достижения лейбористов - спустя год. За это время Великобритания окончательно разлюбила Стармера. Соцопросы обнажают полный крах репутации правительства. Деятельность британского премьера одобряют лишь 12 % граждан. Больше всего претензий у подданных к экономической и миграционной политике. Состояние дел в двух этих сферах характеризуются как катастрофа.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Стармер не осуществляет политику в интересах широких слоев общества, не осуществляет социально ориентированную политику, что, в общем-то, является, казалось бы, очевидным для правительства лейбористов, и полностью действует в рамках той неэффективной политики, которую в свое время проводили консерваторы. Единственное, что можно, пожалуй, записать в актив Стармера, - это расширение взаимодействия с Евросоюзом".

Но и этот актив достаточно условный, поскольку далеко не все в Британии довольны политикой Стармера, направленной по сути на попятное движение.

Альбион в тумане. Итоги года пребывания Стармера у власти агентство Блумберг называет худшим периодом для британцев за последние годы.

Уровень безработицы с мая вырос почти на 5 %. И это самый высокий показатель с 2021 года. Те, кто все же работает, вынуждены искать дополнительный источник заработка. Каждый шестой признается, что с трудом оплачивает ежемесячные счета. 15 % взрослых британцев и 20 % детей недоедают.

На фоне экономического кризиса и очередного взлета инфляции кабинет Стармера решил вернуть заведения времен Второй мировой войны, когда в Британии действовало распределение еды по карточкам.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Стармер катастрофически теряет свою популярность, как, в общем-то, и Лейбористская партия. Это связано прежде всего с тем, что они не выполнили ни одного своего предвыборного обещания. Ситуация внутри страны ухудшается, причем ухудшается заметно: растет инфляция, растут цены на продукты, на ЖКХ, на железнодорожные билеты. Растет банковский сектор. Я имею в виду процентную ставку по ипотеке. Очень мало новых вакансий. Увольняют людей, потом они не могут найти работу. Плюс, конечно, Стармер столкнулся с неодобрением из-за поддержки Украины. Они сейчас уже провели помощь Украине на сумму более 2 млрд фунтов стерлингов. Это ориентировочно приближается почти к 3 млрд долларов США. Это огромнейшая сумма. И, конечно же, он встретился с критикой не только оппозиции, которая достаточно сильна, но и внутри своей партии. Он теряет поддержку среди своих соратников, которые еще вчера были ему опорой".

Стармер явился в парламент, чтобы отчитаться о промежуточных итогах работы своего правительства. Рыцарь Бани оказался не в силах противостоять многочисленным вопросам, обрушившимся на него от депутатов. И не смог убедительно ответить ни на один из них.

Мэг Хиллер, председатель комитета по связям с общественностью:

"Вы занимаете эту должность уже год, и мне интересно, могли бы Вы вкратце обрисовать, как, по Вашему мнению, должна выглядеть Великобритания через три года примерно после первого срока Вашего премьерства?"

Эмили Торнберри, депутат парламента от Лейбористской партии:

"Итак, могу ли я задать Вам еще один вопрос, касающийся обороны? Думаю, нам стоит задать Вам этот вопрос, касающийся шокирующей утечки данных по Афганистану. Я хотела бы узнать, как Вы думаете, могло ли предыдущее правительство справиться с этой утечкой данных лучше?"

Продолжает серию внешнеполитических провалов Стармера миграционная сделка

Лондон и Париж устроили сговор в борьбе с нелегальными мигрантами. В рамках схемы "один вход, один выход" британские власти будут задерживать тех, кто пересекает Ла-Манш, и отправлять их обратно во Францию.



В обмен Париж будет отправлять в Британию беженцев, которые могут доказать, что у них есть семейные связи в этой стране. Звучит сложно, на деле - бессмысленно. Приток мигрантов в Британию продолжает расти, провоцируя демографические перемены и рост преступности.

Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (Великобритания):

"Вы слышите это каждый год, что преступность падает. Это потому, что обзор преступности в Англии и Уэльсе основан на совершенно ложных данных. Если взглянуть на зарегистрированные полицией преступления, что мы и делали на протяжении всего этого исследования, то можно увидеть, что на самом деле наблюдается значительный рост числа преступлений всех видов. Во многих частях нашей страны мы столкнулись с настоящим общественным коллапсом. Если люди боятся выходить в магазины, боятся выпускать детей на улицу, это говорит о том, что общество деградирует. И это происходит очень-очень быстро".