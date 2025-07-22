Встреча премьер-министров Беларуси и Танзании завершилась подписанием 4 документов

Продовольственная безопасность в Беларуси обеспечена, есть все предпосылки к тому, что страна и себя прокормить сможет, и отправить на экспорт партнерам.

22 июля Беларусь и Танзания договорились активнее работать во многих сферах. В Доме правительства приняли с официальным визитом премьер-министра Танзании Кассима Маджаливу Маджаливу.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подчеркнул, что Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера в Восточной Африке. В последние годы отмечается положительная динамика развития двусторонних отношений, но потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Беларусь готова работать по вопросу выстраивания новых устойчивых связей.

Переговоры завершились подписанием сразу 4 документов. Это меморандум между внешнеполитическими ведомствами, а также документы в образовании, сельском хозяйстве и между торгово-промышленным палатами.

"Мы предложили коллегам наш опыт и технологии в сфере модернизации и механизации сельского хозяйства, в сфере здравоохранения, фармацевтики, образования и науки. Подписан целый ряд двусторонних документов, которые призваны активизировать взаимодействие в рамках выстраивания новых устойчивых связей в дипломатической, образовательной, сельскохозяйственной сферах, а также между деловыми кругами Беларуси и Танзании", - отметил Александр Турчин.

"Хотел бы отметить, что это первый в истории визит представителей правительства Танзании на уровне премьер-министра. Главной составляющей нашей встречи и перспектив сотрудничества является торговля и инвестиции. Я хотел бы подчеркнуть, что заверил своего коллегу, премьер-министра Беларуси, что основной уклон должен быть сделан на сотрудничество в сфере торговли и экономики", - сказал Кассим Маджалива Маджалива.