Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития нефтедобычи

О перспективах нефтедобычи в Беларуси шла речь 22 июля на совещании у Президента. Это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Александр Лукашенко подчеркивает, что резервы есть, но бурить нужно с умом. Специалисты подтверждают - в Беларуси еще могут быть сделаны открытия в части крупных залежей нефти. Раньше от главы государства была общая установка по недрам: в стране необходимо интенсивно и эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые.

Чем богаты? Но главное - как добывать и использовать во благо все то, что скрывается глубоко под ногами? К вопросу обстоятельно подступались в 2024 году, а в этот раз говорили конкретно о перспективах по черному золоту.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Полагаю, что никому из присутствующих не надо объяснять важность этого вопроса для нашей страны, даже без учета сложившейся внешнеэкономической ситуации. Притом я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень серьезно обсуждали проблемы, и это не только нефть и газ, это и другие наши запасы минеральные. Назначая нового министра, ему была поставлена задача - дать серьезный ответ на существующие вопросы".

И хоть принято считать, что природа для белорусов не расщедрилась, но в стране есть что взять из недр: калийная и каменная соль, бурый уголь, железная руда, торф - всего 50 различных полезных ископаемых. По обеспеченности некоторыми из них Беларусь находится в десятке среди европейских государств. Есть и нефть - открыты 5 крупных и средних месторождений, также около 100 мелких, львиная доля из которых является советским наследием.

"Белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Тогда объем добычи достиг пика на уровне около 8 млн т в год. С обретением суверенитета эта работа была продолжена. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов добычи вплоть до 1,6 млн т в 2016 году. Я видел, что идет это падение, и тогда уже волевым образом была поставлена задача перед руководителем нашей компании выходить на 2 млн т как минимум", - сказал Президент.

"С развитием методов сейсморазведки и оптимизацией системы разработки на действующих месторождениях с 2015 года ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза. В нынешнем году мы планируем выйти на 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений? Знаю, правительство подготовило план - график проведения геологоразведочных работ. Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6467ec5-c490-45ee-8bb4-1dde06d4fed8/conversions/2648e1cd-1f38-462e-a284-da6879d73cfb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6467ec5-c490-45ee-8bb4-1dde06d4fed8/conversions/2648e1cd-1f38-462e-a284-da6879d73cfb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6467ec5-c490-45ee-8bb4-1dde06d4fed8/conversions/2648e1cd-1f38-462e-a284-da6879d73cfb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6467ec5-c490-45ee-8bb4-1dde06d4fed8/conversions/2648e1cd-1f38-462e-a284-da6879d73cfb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вопросы звучали и к Научно-производственному центру по геологии. Вложены деньги в обновление материально-технической базы, но темп разведки новых месторождений низкий. Новых скважин мало.

"Конечно, нефтедобывающая отрасль является одной из самых высокозатратных Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий. Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана. Я хочу, чтобы наши ученые, которые работают в этом направлении, и Научно-практический центр, созданный при Министерстве природы, сегодня ответили: почему в последнее время вы передали "Белоруснефти" почти десяток месторождений? Как вы считаете, где должна быть нефть? "Белоруснефть" от них если не отказалась, то дала заключение, что нефти там нет", - отметил Александр Лукашенко.

Президент требует, чтобы Академия наук, НПЦ по геологии и компания "Белоруснефть" работали в одной увязке.

"У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего. В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Президент.

Почивать только на соли не стоит, а геологоразведку ввести вдумчиво. Александр Лукашенко на совещании хотел докопаться до сути: эффективно ли работает связка ученых и практиков? Геологоразведкой в стране занимаются два центра - НПЦ по геологии в системе Минприроды и "Белоруснефть". Можно сказать, первые начинают, а вторые заканчивают работу.

"То есть, "понюхали", "пощупали" - "Белоруснефти" говорите: бури!" - уточнил Президент.

Заместитель министра природных ресурсов и защиты окружающего населения Виктор Галанов подтвердил, что работа выстроена примерно таким образом. После определения возможных запасов углеводородов "Белоруснефть" приступает к доразведке, разработке и промышленной эксплуатации.

Александр Лукашенко указал на необходимость повышения эффективности разработки потенциальных месторождений углеводородов. Следует минимизировать или исключить ситуации, при которых во время разработки потенциального месторождения нефтяники получают обычную воду.

"Во время проведения геофизических работ вода и нефть по всем категориям показывают один и тот же результат. Поэтому только бурение позволит дифференцировать, тот ли минерально-сырьевой ресурс находится под землей на глубине 3 км или 4 км", - ответил Виктор Галанов.

Совещание Президента Беларуси по вопросам добычи углеводородного сырья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168579ee-eda5-4c9c-bf45-d6a5213ab13e/conversions/58da178d-0191-4a5d-b275-4342852eec49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168579ee-eda5-4c9c-bf45-d6a5213ab13e/conversions/58da178d-0191-4a5d-b275-4342852eec49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168579ee-eda5-4c9c-bf45-d6a5213ab13e/conversions/58da178d-0191-4a5d-b275-4342852eec49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/168579ee-eda5-4c9c-bf45-d6a5213ab13e/conversions/58da178d-0191-4a5d-b275-4342852eec49-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал, что пробуренные НПЦ по геологии семь скважин "Белоруснефть" на баланс не взяла, ссылаясь на их неперспективность.

"То есть "Белоруснефть" расследовала после ученых и сказала: ребята, нам такие скважины и ваши предложения не нужны, потому что там ничего нет? Значит, это время (а это не один год) НПЦ сработал впустую, выходит так?" - рассудил Президент.

"Практического результата от их деятельности фактически нет", - констатировал Василий Герасимов.

"А нам от них какой нужен результат? Если этого нет, значит нет", - сказал Александр Лукашенко.

Виктор Галанов пояснил, что речь идет про 7 скважин, которые находятся на балансе НПЦ по геологии, но за последние десятилетия "Белоруснефти" в промышленную эксплуатацию передано порядка 14 скважин. Добывать нефть на оставшихся 7 скважинах попросту экономически нецелесообразно. Таким образом, они выполняют научную задачу. Сейчас определяются 14 дополнительных скважин, которые могут дать запасы нефти. Их, говоря словами Президента, еще предстоит "пощупать".

Александр Лукашенко поинтересовался мнением генерального директора "Белоруснефти" Александра Ляхова о научных исследованиях в области георазведки и последующей передачи (или непередачи) скважин. Руководитель компании объяснил, что Минприроды и работающий при нем НПЦ по геологии ведут наиболее рискованный этап работ - параметрическое поисковое бурение. Мировая практика и статистика показывают, что только каждая третья скважина может дать нефть или газ. В других скважинах нет возможности получить рентабельную продукцию.

"Это мировая практика. Без этой работы знать свои недра практически невозможно", - сказал Александр Ляхов.

Строительство новых скважин - залог роста добычи углеводородного сырья в стране. Предприятие "Белоруснефть" поручения Президента услышало и работу активизировало. В 2025 году по добыче приросли уже почти на 5 %. В масштабах мировых нефтяных гигантов это покажется мизером. Но для страны, где 60 лет добывают черное золото, это хороший результат. Последний раз такой уровень был у белорусов в начале 1990-х гг.

Александр Ляхов, генеральный директор "Белоруснефти":

"Президентом поставлена задача выхода с геологоразведочными работами в южную структурно-тектоническую зону Припятского прогиба (территориально это южные районы Гомельской области). Совместно с Министерством природных ресурсов Республики Беларусь мы эту работу начинаем и будем продолжать в ближайшие годы. Поэтому с добычей нефти у нас в стране есть перспективы. Я думаю, что еще не сделаны последние открытия, которые несут свой вклад в потенциал экономики нашей страны. У нас ощущение, что есть шансы открытия более крупных месторождений. Но сегодня основной рост добычи нефти в нашей стране связан именно с трудноизвлекаемыми запасами. Они на сегодняшний день находятся на крупных действующих месторождениях. Еще более 10 лет назад эти запасы не были вовлечены в разработку. Сегодня мы активно работаем с этими запасами, что является источником естественного роста у нас в компании".

Председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48573f2-67d5-49ff-a72a-90a5dc62676d/conversions/6953eb1a-5a3a-43fa-9a0d-1e83b4bf6ec0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48573f2-67d5-49ff-a72a-90a5dc62676d/conversions/6953eb1a-5a3a-43fa-9a0d-1e83b4bf6ec0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48573f2-67d5-49ff-a72a-90a5dc62676d/conversions/6953eb1a-5a3a-43fa-9a0d-1e83b4bf6ec0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48573f2-67d5-49ff-a72a-90a5dc62676d/conversions/6953eb1a-5a3a-43fa-9a0d-1e83b4bf6ec0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Добиваться результатов позволяет опыт специалистов и современные технологии. Белорусские бригады работают и в России. Белорусская нефть легче, чем у соседей, а это значит, что больше выход светлых нефтепродуктов - бензина и дизеля.

Илья Икан, председатель концерна "Белнефтехим":

"Нам важно иметь свою добычу, ее развивать и наращивать, важно уметь качественно перерабатывать нефть и получать из нее базовые нефтепродукты в виде топлива. Белорусский рынок в 2025 году демонстрирует небольшой прирост потребления на внутреннем рынке. Порядка на 2,5 % у нас приросли объемы потребления".

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и защиты окружающего населения:

"Уже нет таких больших нефтяных месторождений, как в Припятском прогибе. Последние 10 лет выявляются мелкие и очень мелкие месторождения, но вместе с тем с учетом того, что технологии в отрасли нефти, газодобычи не стоят на месте, есть перспектива, что в ближайшие 5-10 лет ситуация в связи с технологическим прогрессом может в корне измениться, и данные месторождения могут выйти уже на рентабельную добычу. Поэтому задача, которая сегодня стоит перед Минприроды и перед Научно-производственным центром по геологии системы Минприроды, заключается именно в том, чтобы выявить эти новые месторождения на слабо изученных территориях, создать этот геологический фонд информации, которая в последующем может быть использована с целью увеличения добыча нефти и газа".