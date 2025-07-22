3.73 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Рыженков рассказал, что обсудили на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
С 6 по 7 июля 2025 года состоялся XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. О главных итогах визита белорусской делегации на саммит рассказал в "Актуальном интервью" министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Напомним, что с 1 января 2025 года Беларусь является полноправным партнером организации.
"Саммит проходил на самом высоком уровне, в нем принимало участие 28 государств - это члены организации, партнеры, которые составляют почти 50 % населения Земли и около 40 % совокупного ВВП. Этот серьезный пул стран собрался для обсуждения важных вопросов, которые стоят сегодня на повестке дня", - отметил глава МИД Беларуси.
Он подчеркнул, что руководители стран говорили единым голосом обо всех проблемах, которые волнуют всех сегодня, а именно коснулись ситуации на Ближнем Востоке, обсудили недовольство финансовыми и платежными инструментами, вопросы санкционных действий отдельных стран.
Приятно осознавать, что есть единомышленники, видящие вызовы современности так же, как и Республика Беларусь.
По его словам, уделили время на саммите БРИКС и для обсуждения несовершенства платежных систем и размышления о создании альтернативных систем в рамках организации. "К конкретным решениям не пришли, но все обсуждалось в практически ориентированном смысле. Говорили и об уменьшении доверия к доллару, необходимости введения гарантий в осуществлении международных платежей, дальнейшем продвижении Нового банка развития (НБР) БРИКС, который успешно действует и имеет приличный кредитный портфель благодаря реализации проектов в странах-членах организации", - добавил он.
Не обошли стороной на саммите и тему искусственного интеллекта, при этом не столько в связи с развитием трансфера технологий, сколько недопущением, чтобы эта тема стала неким приобретением золотого миллиарда, ведь все страны мира должны иметь равный доступ к технологиям, получать выгоду от использования ИИ.
Максим Рыженков:
"Сделали акценты и на необходимости формирования широчайшего партнерства по борьбе с социально обусловленными болезнями, которые мгновенно могут распространяться в мире и затрагивать большие регионы и даже континенты. В общем, в рамках БРИКС было видно, что есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых существует монополия коллективного Запада, который не решил эти проблемы, а только попытался укрепить свою гегемонию в управлении мировыми процессами".
Особенно глава МИД подчеркнул, что все представители стран еще раз на саммите заявили, что БРИКС не несет в себе никакой нацеленности против кого-то - например, против США или коллективного Запада.
Фото: РИА Новости