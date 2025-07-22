Рыженков рассказал, что обсудили на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро

С 6 по 7 июля 2025 года состоялся XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. О главных итогах визита белорусской делегации на саммит рассказал в "Актуальном интервью" министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Напомним, что с 1 января 2025 года Беларусь является полноправным партнером организации.

"Саммит проходил на самом высоком уровне, в нем принимало участие 28 государств - это члены организации, партнеры, которые составляют почти 50 % населения Земли и около 40 % совокупного ВВП. Этот серьезный пул стран собрался для обсуждения важных вопросов, которые стоят сегодня на повестке дня", - отметил глава МИД Беларуси.

Он подчеркнул, что руководители стран говорили единым голосом обо всех проблемах, которые волнуют всех сегодня, а именно коснулись ситуации на Ближнем Востоке, обсудили недовольство финансовыми и платежными инструментами, вопросы санкционных действий отдельных стран.

Приятно осознавать, что есть единомышленники, видящие вызовы современности так же, как и Республика Беларусь. Максим Рыженков

По его словам, уделили время на саммите БРИКС и для обсуждения несовершенства платежных систем и размышления о создании альтернативных систем в рамках организации. "К конкретным решениям не пришли, но все обсуждалось в практически ориентированном смысле. Говорили и об уменьшении доверия к доллару, необходимости введения гарантий в осуществлении международных платежей, дальнейшем продвижении Нового банка развития (НБР) БРИКС, который успешно действует и имеет приличный кредитный портфель благодаря реализации проектов в странах-членах организации", - добавил он.

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Не обошли стороной на саммите и тему искусственного интеллекта, при этом не столько в связи с развитием трансфера технологий, сколько недопущением, чтобы эта тема стала неким приобретением золотого миллиарда, ведь все страны мира должны иметь равный доступ к технологиям, получать выгоду от использования ИИ.

Максим Рыженков:

"Сделали акценты и на необходимости формирования широчайшего партнерства по борьбе с социально обусловленными болезнями, которые мгновенно могут распространяться в мире и затрагивать большие регионы и даже континенты. В общем, в рамках БРИКС было видно, что есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых существует монополия коллективного Запада, который не решил эти проблемы, а только попытался укрепить свою гегемонию в управлении мировыми процессами".

Особенно глава МИД подчеркнул, что все представители стран еще раз на саммите заявили, что БРИКС не несет в себе никакой нацеленности против кого-то - например, против США или коллективного Запада.