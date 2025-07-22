Рыженков: Нас всегда учили, что право, закон, судебная система - это основа всего

Архитектура мировой безопасности меняется. Беларусь прямо и открыто заявляет о приоритетах, показывает мировому сообществу транспарентность своей политики, надежность как ответственного партнера.

Сегодня Минск предлагает инициативу Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Какова роль таких организаций, как ШОС и БРИКС в обеспечении региональной и мировой стабильности? На этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью "Первому информационному" ответил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"Куда сегодня можно сегодня обратиться по поводу санкций, которые были наложены на Россию, Беларусь, Иран, Венесуэлу? Куда бы мы не обращались, судебные инструменты не работают, потому что в Европейском союзе, в США принимаются законы, которые предотвращают даже рассмотрение исков по поводу санкций в отношении этих стран, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - Но это как? Нас всегда учили, что право, закон, судебная система - это основа всего. Но сегодня эти все наши "учителя" сами показывают, что это уже не то".

Отказаться от доминирования с использованием в качестве инструмента доллара, евро, финансовых судов - это большая проблема для коллективного Запада, потому что за этим стоит благосостояние его стран, народов. Но подобные идеи появляются в рамках БРИКС, ШОС и других организаций, и это говорит о том, что и мы не спим в шапку, констатировал Максим Рыженков.