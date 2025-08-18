Глобальное снижение рождаемости - как меняется демографическая ситуация в мире и Беларуси

В 2024 году в Японии на свет появилось рекордно маленькое количество малышей за последние 125 лет. Похожие тенденции наблюдаются и в других странах: в ЕС в 2022 году уровень рождаемости оказался самым низким с 1960 года. В США, России и Беларуси демографическая ситуация также вызывает вопросы.

Официально в Беларуси средний возраст женщины при рождении первого ребенка чуть более 27 лет, а в мире - около 29. Показатель зависит от страны и ее региона. В 2000 году в среднем по миру женский возраст рождения первого ребенка составлял 27 лет. Можно сказать, что в Беларуси этот показатель остается положительным. Наша страна идет наряду с такими странами, как Словакия, Румыния, Турция.

На уровень рождаемости влияют социально-экономические условия, развитие репродуктивных технологий, высокий уровень разводов, а также культурные традиции. Молодые люди в Беларуси позже вступают в брак и создают семью и все чаще выбирают самообразование и карьеру.

За 20 лет возраст женщины при рождении первого ребенка остался практически на одном уровне в некоторых странах с восточными корнями - Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане.

Несмотря на общее снижение рождаемости, в Беларуси растет число повторных родов. Если 10 лет назад вторые и последующие дети составляли 52 % от общего числа новорожденных, то в 2024 году этот показатель достиг 63 %.

Факт Кроме того, страна входит в топ-50 среди государств с высоким уровнем ведения беременности и организации родов.

"В Беларуси очень хорошо развиты вспомогательные репродуктивные технологии. И даже в соответствии с законодательством, с указом Президента, у нас уже третий год выполняется бесплатная ЭКО по медицинским показаниям в возрасте до 49 лет", - отметил замдиректора РНПЦ "Мать и дитя" Иван Курлович.

Благодаря ЭКО в мире появляются уникальные случаи - самой возрастной мамой стала женщина из Индии, которая родила в 74 года. Полярная ситуация с самой юной - перуанка родила в 5 лет.

История знает печальные примеры, когда государственное регулирование рождаемости приводило к трагедиям. В 60-е годы из-за госполитики румынские женщины были вынуждены бороться с нежелательной беременностью самостоятельно. Существовал запрет на аборты и средства контрацепции. Ко второму доступ только у женщин старше 40 и у тех, кто родил четверых. Результат - рекордная материнская смертность и тысячи сирот.

Беларусь находится на 25 месте в мировых лидерах по комфортному материнству, в рейтинге стран счастливого детства занимает 35 место, а среди стран СНГ у нас самый низкий уровень младенческой смертности.

Рождаемость, смертность, миграция и уровень жизни определяют численность населения. Пока Африка остается самым молодым и быстрорастущим континентом, Европа стареет. Но, возможно, развитие технологий и искусственного интеллекта изменит привычные модели.

А пока в Беларуси растет число многодетных семей (более 123 тыс.), а ученые отмечают увеличение рождаемости среди женщин после 40.