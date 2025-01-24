Голос каждого белоруса нужен и важен - в Беларуси продолжается досрочное голосование

Всенародные выборы - самая яркая форма демократии, где каждый принимает участие и несет ответственность за этот выбор.

Беларусь голосует. В стране четвертый день досрочного голосования, и он отмечается высокой явкой на избирательные участки.

24 января в досрочном голосовании принимали активное участие белорусские пограничники. В день выборов они будут на страже рубежей, охраняя страну от инсинуаций и провокаций. Сегодня на избирательный участок пришли военнослужащие погранзаставы "Совейки". Голосовали за мир и развитие в родной стране.

Алексей Никитин, инспектор погранзаставы "Совейки":

"Прежде всего, я голосую за безопасность нашей страны. Мне как инспектору пограничной службы очень важно видеть мирное небо, а также крепкий тыл нашего государства. Поэтому безопасность нашей страны для меня - это основополагающий критерий".

Глава КГК принял участие в досрочном голосовании

Свой выбор в пятницу сделал и председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. Глава ведомства отметил, что Республике Беларусь есть чем гордиться и есть что беречь, поэтому электоральная кампания в стране - самый верный способ подтвердить это.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Все мы выбираем будущее. И каждый из нас смотрит на то, что сделано, а республике есть чем гордиться. Поэтому, конечно, все мы, как я, так и большинство, за это голосуем. И ответ для нас очевиден, поэтому я и пришел досрочно голосовать".

Биатлонисты приняли эстафету досрочного голосования

Эстафету досрочного голосования приняли и наши снежные снайперы. Ради главного политического события пятилетки спортсмены вернулись с международных соревнований домой, потому что подход к выбору будущего страны, такой же, как и на стартах - точно в цель!

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:

"Это очень важно. Это обязанность каждого гражданина нашей республики. И это право выбрать наше будущее. Мы видим, какое у нас настоящее. Мы, конечно, хотим всегда процветания, мира и развития в нашей стране. Опять же, мы все молодые развиваемся и растем в профессиональном плане. У многих уже есть дети, которые нуждаются в светлом и мирном будущем. Поэтому сегодня выбор должен сделать каждый, и это обязательный шаг".