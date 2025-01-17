Головченко озвучил основные цифры экономического развития Беларуси за 2024 год

17 января премьер озвучил основные цифры нашего развития за 2024 год.

ВВП прибавил на 4 %. Это выше прогноза, такая динамика у нас, кстати, второй год подряд. Рост реальных доходов белорусов почти втрое больше, чем ожидали. А инфляция наоборот ниже. Прибавка по инвестициям в новые производства и технологии также вдвое больше, чем планировали на старте 2024-го. Тогда задания казались напряженными, но при этом каждая цифра выверенная. Учитывалась ситуация на мировых рынках, внутренние возможности и наши резервы.

Темпы развития экономики выше среднемировых

Наша экономика уже 2 года подряд растет темпами выше среднемировых. И это несмотря на сложности логистики, турбулентность рынков и санкционные ограничения. Президент и правительство постоянно держали ситуацию на контроле, мониторили все направления и принимали тактические решения. И это дало результат. Сегодня в правительстве озвучили главные цифры, которые говорят об устойчивости нашего развития и создают хорошую базу на нынешний год.

ВВП 2024 года - 4 %

На старте 2024 года прогнозировали рост ВВП на 3.8 %, по факту получили 4. Задача в январе 2024-го казалась сложной и напряженной. Разработали план и довели до каждого руководителя предприятий.

В плюсе по году все отрасли. Драйвер - промышленность, плюс почти 5,5 %. Розничный товарооборот прибавил на 12, а общепит - на 11 %.

Лучший показатель за пятилетку

А это значит, что росли и доходы, которые позволяли белорусам больше покупать товаров в магазинах и ходить в кафе. Активность резидентов ПВТ тоже сыграла в плюс общей копилки. Сектор IT набирает обороты.

Инфляция ниже прогноза

Инфляция при прогнозе в 6 % по году 5,2 %. Это притом, что у соседей цифры куда выше. Значит наше заработанное не съели растущие цены.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"В этих условиях, как и в условиях ценовой стабильности и относительно низкой инфляции, экономический рост позволяет и решать ключевую задачу - это повышение доходов нашего населения. Я уже цифру назвал, 9,5 %".

Премьер-министр пояснил, что реальные располагаемые доходы населения - это не только заработная плата, но и пенсии, стипендии, пособия и все иные виды социальных выплат. "Поэтому план был 3,5 %, по факту это 9,5 %, лучший показатель за всю пятилетку. При этом реально заработная плата, то есть если мы берем только заработную плату, без пенсии и пособий, выросла еще больше - на 12 %. И по итогам января-ноября уровень заработной платы составил более 2200 рублей", - констатировал он.

Инвестиции в оборудование и технологии

В начале пятилетки были проседания по инвестициям. Но после ситуация не просто выровнялась, а приток капитала – с опережающим ростом. А это значит, что появляются новые предприятия и инновационные товары. Ведь деньги идут на оборудование и технологии.

При прогнозе менее чем на 4 % рост инвестиций получили на все 8, вдвое больше.

Экспорт белорусских товаров в 154 страны мира

При таких вложениях неудивительно, что белорусская продукция в спросе на рынках всех континентов. Наши покупатели в 154 странах мира. Причем в 14 из них мы впервые отправили товар. Это страны Африки и Глобального Юга.

На экспорте планируем заработать не менее $50 млрд

Ожидается, что на экспорте товаров и услуг заработаем не менее 50 млрд долларов (хотя хотели и больше). Окончательные цифры по внешним продажам станут известны в феврале. Но итоги 11 месяцев в 45 млрд - это рекорд за 12 лет. При таком спросе неудивительно, что складские запасы минимальны. Такой темп и даже выше будем держать и в нынешнем году. Хотя все непросто. Наш Президент не раз говорил, что год будет напряженным.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Глава государства глубоко владеет ситуацией в экономике как у нас в стране, так и той, что происходит в мире. Поэтому мы разделяем, безусловно, эту оценку. Она объективная. И то, что год сложный, непростой, связано не только с нашими основными экономическими партнерами, но и с общей ситуацией в мировой экономике, которая остается сложной".

Премьер отметил, что почти везде наблюдаются низкие темпы экономического роста. "Где-то происходит техническая рецессия, как в том же Евросоюзе. Ожидают мировые эксперты, что крупнейшие экономики мира в текущем году входят в стадию замедления экономического роста. Все это еще умножается на торговые войны, которые идут сейчас и которые можно ожидать в ближайшее время. Мы это видели давно достаточно, мы это прогнозировали, - заверил он. - И поэтому осознанно идем на такие напряженные цифры заданий, которые стоят в текущем году. Но они реалистичны. Добиваться их будем такими же методами, которые подтвердили свою эффективность в текущем году. Это экономическая мобилизация в первую очередь".

Экономика прежде всего

Да, внешний фон неблагоприятный, но мы всегда больше рассчитываем на себя и свои резервы, чем на удачную мировую конъюнктуру. Поэтому и задачи ставим земные, но очень нужные каждому белорусу.

"Не забывайте о главном. Выборы мы проведем. Но до выборов, особенно после выборов, начнутся будни. Надо подготовиться к посевной кампании. Надо посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе. Тогда не будут страшны нам никакие выборы. То есть экономика прежде всего. И те задачи, которые были поставлены до сего дня, они актуальны для нас, начиная от сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее", - заявил белорусский лидер на встрече в январе 2024-го с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.

Рост ВВП в 2025-м. - 4,1 %