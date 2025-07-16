Вступительная кампания - 2025: прием документов на бюджет в белорусских вузах завершится 17 июля

Разнообразие направлений и гарантия получения качественного образования - белорусские вузы продолжают прием документов от абитуриентов. Только в первые дни на большинство специальностей уже сформировался конкурс. И он с каждым днем только растет. 17 июля - последний шанс успеть подать документы на бюджет.

Традиционно во время вступительной кампании на юридическом факультете БГУ наблюдается большой ажиотаж. Желающих стать студентами ведущего вуза всегда больше, чем выделенных мест, поэтому конкуренция между абитуриентами стабильно высокая. Одним из первых, кого успели встретить у дверей приемной комиссии, оказался Богдан. Он уверен в своих силах, ведь может похвастаться отличным результатом - 399 баллами.

К примеру, Анастасия увлекается биологией и химией еще с 6 класса. Интерес к этим наукам с годами только рос. Поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, у девушки не было сомнений: выбор пал на биологический факультет.

Всего в 2025 году альма-матер примет у себя более 4 тыс. первокурсников, большинство - на бюджетную форму обучения.

Виктор Кочин, проректор БГУ, зампредседателя приемной комиссии:

"Количество заявлений значительно превышает количество мест. Многие факультеты уже закрыли свои места на бюджетную форму. Сложился конкурс, и проходной балл только возрастает".

Помимо традиционных направлений в 2025 году отмечается повышенный интерес к четырем новым специальностям: африканистика, международная экономика и торговля, компьютерное моделирование и разработка веб-приложений, а также интеллектуальная электроника.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Несмотря на то, что мы впервые заявили о наборе и еще идет подача документов, буквально на второй день все эти специальности уже были закрыты".

Активно идет подача документов и в кузнице инженерных кадров - БНТУ. Здесь ежедневно подают документы около 700 абитуриентов. Всего же в этом году вуз примет у себя около 4 тыс. первокурсников. В топе находятся специальности, связанные с информационными технологиями и роботехникой, энергетикой и строительством.

Мечтают стать студентами Белорусского государственного агротехнического университета сотни абитуриентов. Спрос на сельхозспециальности высокий. Из более 400 бюджетных мест 52 % уже студенты-целевики. На оставшиеся места идет отбор. Из наиболее востребованных специальностей - агробизнес, охрана труда и энергетическое обеспечение сельского хозяйства.