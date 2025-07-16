В США тщательно пытаются замять дело Эпштейна

Скандал с педофилом-финансистом тщательно стараются скрыть. Юные девы для западных элит. Следствие годами искало доказательства существования "списка клиентов" Джеффри Эпштейна. А теперь ни тела, ни дела. Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам в "Таблице Менделевой".

"Фабрика сексуального насилия" и остров невезения. Дело Эпштейна вновь всплыло на поверхность, когда его попытались замять. Имена фигурантов "педофильского скандала" не хотят обнародовать. По данным Newsweek, президент США Дональд Трамп заявил, что обнародование материалов уголовного дела может "уничтожить" много невинных людей. Ранее Белый дом и вовсе опроверг информацию о существовании у американской администрации так называемого "списка клиентов" Эпштейна.

Каролин Ливитт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec4b8dd-b578-4e32-a4f1-5c06d999f3dd/conversions/c7d3f2f0-0c68-4bd6-bffb-2cc6dc4cc8bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec4b8dd-b578-4e32-a4f1-5c06d999f3dd/conversions/c7d3f2f0-0c68-4bd6-bffb-2cc6dc4cc8bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec4b8dd-b578-4e32-a4f1-5c06d999f3dd/conversions/c7d3f2f0-0c68-4bd6-bffb-2cc6dc4cc8bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec4b8dd-b578-4e32-a4f1-5c06d999f3dd/conversions/c7d3f2f0-0c68-4bd6-bffb-2cc6dc4cc8bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Каролин Ливитт

Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Администрация Трампа привержена истине и прозрачности, поэтому генеральный прокурор и директор ФБР по поручению президента пообещали провести исчерпывающую проверку всех документов, связанных с преступлениями Джеффри Эпштейна и его смертью. По итогам проверки они опубликовали меморандум, в котором указали, что некоторые материалы не опубликовали, поскольку они были невероятно откровенными и содержали детскую порнографию, что недопустимо для публичного просмотра. Но они обязались провести исчерпывающее расследование, что они и сделали, и представили его результаты. Вот это и есть прозрачность".

Минюст США не может объяснить отказ публиковать все материалы по делу размером в 300 ГВ, а точнее, вместе с ФБР они пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что осужденный за вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией финансист шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит. В попытках покончить с теориями заговора относительно последнего пункта (а такие есть, например, организатора вечеринок "убрали", чтобы он не смог дать показания на своих влиятельных клиентов) спецслужбы выложили 11-часовое видео из тюремной камеры Эпштейна. Кадры должны были подтвердить: к финансисту никто не заходил. Вот только в ролике отсутствует целая минута. И это стало поводом для новых теорий - нейросети показали, как на вырезанном кадре в камеру Эпштейна заходят Трамп, чета Клинтонов и Билл Гейтс.

История со "списком Эпштейна" длится с 2008 года, но только администрация Трампа сейчас решила ее опровергнуть.

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Дональд Трамп, президент США:

"Вы все еще говорите о Джеффри Эпштейне? Об этом парне говорят уже много лет. У нас есть Техас, у нас есть другие проблемы, а вы все еще говорите об этом парне, об этом подонке? Это невероятно. Вы хотите тратить время впустую?"

Некоторые сторонники республиканца разочарованы его попыткой замести дело Эпштейна под ковер.

"Как люди могут верить Трампу, если он не обнародует документы по делу Эпштейна?" - задается вопросом Илон Маск.

В одном из своих постов он также опубликовал следующее: "Больше белок и енотов было арестовано, чем кто-либо из списка Эпштейна".

Такер Карлсон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/017f655e-6be7-4abb-847d-b4422e58a146/conversions/3df86751-2111-4183-a77f-4875a7c9513a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/017f655e-6be7-4abb-847d-b4422e58a146/conversions/3df86751-2111-4183-a77f-4875a7c9513a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/017f655e-6be7-4abb-847d-b4422e58a146/conversions/3df86751-2111-4183-a77f-4875a7c9513a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/017f655e-6be7-4abb-847d-b4422e58a146/conversions/3df86751-2111-4183-a77f-4875a7c9513a-xl-___webp_1920.webp 1920w Такер Карлсон

Такер Карлсон, журналист:

"Министерство юстиции под руководством Пэм Бонди покрывает преступления, очень серьезные преступления, по их собственному описанию. Почему они это делают? На самом деле я могу придумать только два возможных объяснения. Первое - Трамп замешан, он есть в списке. Может быть, у них есть запись, на которой Трамп делает что-то ужасное. Но я не верю в это по двум причинам. Во-первых, я много раз говорил с Трампом об этом, и я его знаю - он не такой, какими бы ни были его грехи. Я не думаю, что он такой человек, что ему нравятся жуткие сексуальные вещи. Но это только мое мнение. Более того, я думаю, что более убедительным является то, что вся эта информация была у администрации Байдена. Если бы были доказательства того, что Трамп был вовлечен в незаконную сексуальную деятельность, вы думаете, что люди, которые придумали "Рашагейт", не слили бы эту информацию? Так что единственное другое объяснение, которое я могу придумать, это то, что американские и израильские разведывательные службы находятся в самом центре этой истории и их защищают".