Европа кинула Украину: от оружейного плана Трампа отказались уже 4 страны

Гениальный план Дональда Трампа трещит по швам. В Европе все меньше желающих платить за американское оружие для Украины.

Новую схему поставок для Киева официально одобрила только Германия. К ней, возможно, присоединятся Нидерланды и Дания, но это не точно. Громко высказались против Италия, Франция, Чехия и Венгрия. Остальные пока просто отмалчиваются.

Причина очевидна - денег нет. При этом даже главная евродипломатка Кая Каллас подвергла план Трампа определенной критике, заявив, что Вашингтон должен "разделить бремя" поставок вооружений Украине. Также она подчеркнула, что если за оружие США платят они, то это их поддержка, а не Америки.

На этом фоне к европейскому единству призвал глава Минобороны Германии, подчеркнув, что финансовое бремя должны нести все страны ЕС.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Ясно, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия Украине. Это будут делать европейцы. Мы уже давно это поняли. Но я бы предпочел, чтобы США оставались внутри игры, а не вовне. У нас есть средства на поддержку Украины из раздела 60 федерального бюджета, из которого мы можем взять часть суммы. Но это также призыв к остальным странам ЕС, что всем нужно в каком-то смысле "открыть свои кошельки".

По данным Axios, "первая волна" закупок оружия для Украины обойдется европейским странам приблизительно в 10 млрд долларов. Предполагается, что киевский режим получит ракеты, системы ПВО и артиллерийские снаряды. При этом Трамп громко заявляет: первые американские системы ПВО Patriot уже едут из Германии в Украину.

Только вот в немецком Минобороны разводят руками и говорят, что им об этом ничего не известно. Более того, Писториус накануне утверждал, что процесс передачи Киеву ЗРК может занять месяцы после заключения договора с США.