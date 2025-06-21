Гомельскому государственному университету имени Франциска Скорины - 95!

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины отмечает 95-летний юбилей. Качественное образование здесь получают не только жители Беларуси, но и представители еще 20 стран, среди которых Китай, Турция, Узбекистан, Ливан, Гана, Конго, Гвинея, Камерун.

Чем иностранных студентов привлекает белорусское образование, какие новые специальности открываются в университете, какие они, горизонты международного сотрудничества. Обо всем этом в следующем сюжете.

Крупнейший научно-исследовательский и учебный центр, получивший признание не только в Беларуси, но и за ее пределами. Так успехи ведущего вуза Гомельской области оценивают эксперты. Университет носит имя выдающегося белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины и полностью его оправдывает - хранит наследие великого гуманиста эпохи Возрождения, помогает в изучении белорусской культуры, а еще готовит высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики и науки.

На пороге открытия, тогда в 1930-м, в старейшем вузе Беларуси функционировали 2 факультета, сегодня - 11. Со временем спектр образовательных направлений уверенно расширился и сегодня обучение идет более чем по 40 специальностям.

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

"Любой выпускник школы, среднего специального учреждения может найти специальность себе по душе. Около 8 тыс. обучающихся. Наиболее востребованные специальности уже много лет - это традиционно специальности юридического профиля, экономического профиля, в последние годы это IT-специальности. У нас открыта специальность "журналистика". Очень хороший набор, очень мотивированные студенты. Первый набор великолепный".

Выпускница Вероника Шарова окончила факультет физики и информационных технологий. За годы учебы ни разу не пожалела о своем выборе. В гомельском вузе дали хорошую базу знаний. Сейчас молодой специалист готовится проявить себя на первом месте работы.

Гомельский университет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f32e52-4f8c-4ff3-b553-b7440e8734f8/conversions/f2f03e80-2026-4a92-88a4-f6870bd91fa9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f32e52-4f8c-4ff3-b553-b7440e8734f8/conversions/f2f03e80-2026-4a92-88a4-f6870bd91fa9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f32e52-4f8c-4ff3-b553-b7440e8734f8/conversions/f2f03e80-2026-4a92-88a4-f6870bd91fa9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f32e52-4f8c-4ff3-b553-b7440e8734f8/conversions/f2f03e80-2026-4a92-88a4-f6870bd91fa9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из сильнейших вузов Беларуси

Сегодня университет входит в тройку сильнейших в Беларуси и за время своего развития превратился в настоящий образовательный кластер белорусского Полесья. Кроме базовых, ценных знаний, студенты приобретают здесь бесценный опыт. А все лучшие традиции альма-матер перенимают и хранят.

Экспорт образовательных услуг

Каждый четвертый студент в Гомельском госуниверситете - с иностранным паспортом. А значит, интерес к образованию по-белорусски огромный. А еще в силе 190 договоров о сотрудничестве с зарубежными образовательными и научными учреждениями из России, Китая, Вьетнама, Германии, Японии, Кореи и других стран. Тесные связи и с Национальным университетом Узбекистана.

Павел Парчинский, представитель Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека:

"Сотрудничество посвящено получению и изучению свойств оптических материалов, которые могут быть использованы в оптоэлектронике, фотовольтаике, для создания датчиков видимого света и работающих также в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Эти материалы, которые мы исследуем, могут быть применены для создания современных приборов и устройств, которые преобразуют солнечную энергию в электричество".

Перспективы подготовки специалистов