"Запад-2025": на полигоне в Борисовском районе отрабатывали штурм объекта и ликвидацию ЧС

Учения "Запад-2025" продолжаются в соответствии с утвержденным планом. На полигоне в Минской области проходят тактические маневры.

Российские мотострелковые группы совершили успешную переправу через Березину на боевых машинах пехоты БМП-3. При этом воздушное прикрытие обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35. Военные Союзного государства демонстрируют отличный командный дух.

Розыгрыш тактических действий

По замыслу незаконные вооруженные формирования захватили часть авиаремонтного завода. Ночью беспилотники провели разведку, узнали, где находятся боевики. На утро запланирован штурм.

Тенденция последних лет - использование дронов. Без них не обходится ни один вооруженный конфликт. Командование с высоты видит динамично меняющуюся обстановку на поле боя. Беспилотники доставляют аптечку и боеприпасы. Камикадзе атакуют живую силу, военные объекты.

Командир воинской части ВС Беларуси (позывной "Армада"):

"Взаимодействие было организовано с нашими союзниками. Мы заходили первые. В дальнейшем при поддержке бронегруппы нашего подразделения осуществили огневое поражение закрытых огневых позиций и действиями штурмовых групп заняли указанный рубеж. Наши союзники осуществили штурм трех зданий, зачистили их. Противник был уничтожен, в ходе отработки данного вопроса осуществили эвакуацию раненых военнослужащих с поля боя. Взаимодействие также было организовано с подразделениями территориальной обороны, МЧС. Противник осуществил поджог части авиаремонтного завода. И под прикрытием наших подразделений сотрудники МЧС осуществили тушение пожара".

Блокировка захваченного завода, ведение разведки, бой, а также взятие под охрану и передача освобожденного объекта территориальным войскам - каждый этап для военных - это проверка своих действий и возможностей. Задача не просто освободить территорию, а минимизировать урон стратегически важному предприятию.

Павел Шебеко, замкомандующего войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"В ходе розыгрыша эпизода разыгрывались тактические действия по локализации очагов пожара, возникших в результате действий подразделений. В ходе розыгрыша тактического эпизода воинские подразделения двух вооруженных сил и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям показали высочайший уровень слаженности и взаимодействия".

Полигон спасателей в Борисовском районе выбран не случайно. Здесь военные осуществляют отработку совместных действий с бойцами МЧС. Подразделения спасателей задействованы в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К тому же полигон "Светлая роща" - отличное место для воссоздания боя в условиях крупного предприятия.