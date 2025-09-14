Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Аргентине во время авиационного фестиваля разбился самолет

В Аргентине во время авиационного фестиваля разбился небольшой самолет. Два пилота погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TN.

ЧП произошло в провинции Кордова. По сведениям телеканала, экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания на взлете и разбился. Ударившись о землю, воздушное судно загорелось.

Уточняется, что разбившийся самолет не участвовал в программе фестиваля. Будет проведено расследование происшествия.

