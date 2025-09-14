3.63 BYN
Какая ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог"
Более двух суток прошло с момента, как польская сторона наглухо закрыла границу с Беларусью. Хочется верить, временно.
Изменилась ли ситуация на границе с Литвой? Съемочная группа "Первого информационного" побывала в пункте пропуска "Каменный Лог".
Несколько километров до пункта пропуска, а грузовики уже стоят вереницей. 400 машин сейчас в очереди в "Каменном Логе". Это не связано с закрытием польской границы, цифра стабильна, к сожалению, уже несколько лет. Очередь движется медленно, и водители сутками в ожидании, чтобы пройти эту самую границу.
Что касается легковушек, в "Каменном Логе" также фиксируется небольшой рост количества машин. 120, 140, 160 авто - цифры меняются в зависимости от дня недели, от времени суток. Так что если говорить о какой-то устойчивой тенденции, то только о том, что она еще набирает обороты.
На белорусско-литовской границе есть еще один пункт пропуска - "Бенякони". Там, кстати, количество машин растет более быстрыми темпами. Возможно, это связано с тем, что "Бенякони" ближе к Бресту, чем "Каменный Лог", и многие из тех, кто мог бы поехать в Брест, из-за закрытия польской границы едут в "Бенякони".
Что касается автобусов, в "Каменном Логе" по-прежнему стабильная ситуация: дополнительных автобусов не пустили, поэтому очередей нет, но пассажиры испытывают определенный дискомфорт, поскольку чтобы поехать по маршруту Минск - Вильнюс и обратно билеты надо покупать заранее и по значительно выросшей цене.