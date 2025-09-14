Какая ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог"

Более двух суток прошло с момента, как польская сторона наглухо закрыла границу с Беларусью. Хочется верить, временно.

Изменилась ли ситуация на границе с Литвой? Съемочная группа "Первого информационного" побывала в пункте пропуска "Каменный Лог".

Несколько километров до пункта пропуска, а грузовики уже стоят вереницей. 400 машин сейчас в очереди в "Каменном Логе". Это не связано с закрытием польской границы, цифра стабильна, к сожалению, уже несколько лет. Очередь движется медленно, и водители сутками в ожидании, чтобы пройти эту самую границу.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c653c018-87ec-4aea-9797-e7cefe0f151f/conversions/73b43ecd-b40e-4a4c-8ae6-fcefc055acdd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c653c018-87ec-4aea-9797-e7cefe0f151f/conversions/73b43ecd-b40e-4a4c-8ae6-fcefc055acdd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c653c018-87ec-4aea-9797-e7cefe0f151f/conversions/73b43ecd-b40e-4a4c-8ae6-fcefc055acdd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c653c018-87ec-4aea-9797-e7cefe0f151f/conversions/73b43ecd-b40e-4a4c-8ae6-fcefc055acdd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается легковушек, в "Каменном Логе" также фиксируется небольшой рост количества машин. 120, 140, 160 авто - цифры меняются в зависимости от дня недели, от времени суток. Так что если говорить о какой-то устойчивой тенденции, то только о том, что она еще набирает обороты.

На белорусско-литовской границе есть еще один пункт пропуска - "Бенякони". Там, кстати, количество машин растет более быстрыми темпами. Возможно, это связано с тем, что "Бенякони" ближе к Бресту, чем "Каменный Лог", и многие из тех, кто мог бы поехать в Брест, из-за закрытия польской границы едут в "Бенякони".