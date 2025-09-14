3.63 BYN
В Ленинградской области товарняк с цистернами сошел с рельсов
Автор:Редакция news.by
В Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с порожними цистернами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Дрозденко.
Сообщается, что в результате ЧП жертв нет. К месту схода вагонов грузового состава из Санкт-Петербурга направили два аварийно-восстановительных поезда.
Александр Дрозденко написал, что движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано или отменено движение некоторых пассажирских и пригородных составов. Проводятся восстановительные работы.
Следователи проверяют возможность факта диверсии.