В Ленинградской области товарняк с цистернами сошел с рельсов

Фото: соцсети

В Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с порожними цистернами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Дрозденко.

Сообщается, что в результате ЧП жертв нет. К месту схода вагонов грузового состава из Санкт-Петербурга направили два аварийно-восстановительных поезда. 

Александр Дрозденко написал, что движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано или отменено движение некоторых пассажирских и пригородных составов. Проводятся восстановительные работы.

Следователи проверяют возможность факта диверсии.

