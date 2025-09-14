В Ленинградской области товарняк с цистернами сошел с рельсов

Фото: соцсети news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fde1d9e-3f70-4ce8-95da-2924c83a5be3/conversions/88447f6a-fc20-4a3b-b889-c663aa4274ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fde1d9e-3f70-4ce8-95da-2924c83a5be3/conversions/88447f6a-fc20-4a3b-b889-c663aa4274ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fde1d9e-3f70-4ce8-95da-2924c83a5be3/conversions/88447f6a-fc20-4a3b-b889-c663aa4274ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fde1d9e-3f70-4ce8-95da-2924c83a5be3/conversions/88447f6a-fc20-4a3b-b889-c663aa4274ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: соцсети

В Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз с порожними цистернами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Дрозденко.

Сообщается, что в результате ЧП жертв нет. К месту схода вагонов грузового состава из Санкт-Петербурга направили два аварийно-восстановительных поезда.

Александр Дрозденко написал, что движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано или отменено движение некоторых пассажирских и пригородных составов. Проводятся восстановительные работы.