Горошкин: Трамп нацелен на улучшение отношений с Россией

"Особое внимание привлекает заметная трансформация риторики хозяина Белого дома Дональда Трампа в отношении украинского президента Владимира Зеленского, а также, казалось бы, парадоксальные решения американской администрации не вводить новые антироссийские санкции. Эти два фактора, на первый взгляд разрозненные, могут свидетельствовать о более глубоких сдвигах в американской внешней политике и формировании новой стратегии в российско-американских отношениях. Трамп, как нам известно, ориентируется на свою электоральную базу, среди которой есть значительная часть тех, кто скептически относится к масштабной помощи Украине и считает, что США должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Обвинения в адрес Зеленского могут быть направлены на мобилизацию этой части электората накануне выборов. В целом предстоящие переговоры на фоне этих новых сигналов из Вашингтона обещают быть не просто очередным этапом дипломатических усилий, а потенциально поворотным моментом, который может определить как дальнейшее развитие российско-украинского конфликта и роли Соединенных Штатов в нем, так и отношения между двумя сверхдержавами".