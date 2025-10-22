Готовить самых современных специалистов: в Беларуси делают ставку на будущих инженеров

Будущее инженерного образования стало ключевой темой XIV форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Более тысячи участников из 40 вузов Беларуси, России и еще ряда зарубежных университетов.

В условиях быстро меняющегося мира, где инновации и технологии занимают лидирующую позицию во всех отраслях, потребность в кадрах, которые будут обеспечивать технологический суверенитет нашего государства, крайне необходима. Именно будущее инженерного образования стало лид-мотивом XIV Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Поднять престиж инженерных профессий и обеспечить качественную подготовку кадров – это основные задачи технических вузов двух стран. Именно от уровня знаний и навыков специалистов зависит прогресс машиностроения, станкостроения и других стратегически важных отраслей экономики.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7c275a5-90c5-44cd-b2df-38d2f9d09f05/conversions/4b71b49e-58e7-475a-a269-63059117b821-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7c275a5-90c5-44cd-b2df-38d2f9d09f05/conversions/4b71b49e-58e7-475a-a269-63059117b821-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7c275a5-90c5-44cd-b2df-38d2f9d09f05/conversions/4b71b49e-58e7-475a-a269-63059117b821-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7c275a5-90c5-44cd-b2df-38d2f9d09f05/conversions/4b71b49e-58e7-475a-a269-63059117b821-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства: "Задача поставлена Александром Григорьевичем - создавать авиационную отрасль в Республике Беларусь. Значит, нам необходимо готовить специалистов широчайшего спектра. Это и двигателисты, и конструкционщики, и системщики, и электронщики. Значит, эти направления нужно развивать? Нужно развивать. Давайте не забывать, что одно из ведущих направлений, которым всегда славилась Республика Беларусь, это машиностроение. Значит, нам надо самых современных специалистов готовить по этим направлениям".

Беларусь делает ставку на инженерное будущее. В стране выстроена четкая система инженерного образования. Сейчас с будущими кадрами уже начинают работать с раннего возраста. Примеры тому - создание инженерных классов на базе школ и открытие детских центров технического творчества.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc180206-4e98-4a66-8f2d-be49b899b613/conversions/825348b4-6e35-40ba-ba81-5f3be55801be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc180206-4e98-4a66-8f2d-be49b899b613/conversions/825348b4-6e35-40ba-ba81-5f3be55801be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc180206-4e98-4a66-8f2d-be49b899b613/conversions/825348b4-6e35-40ba-ba81-5f3be55801be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc180206-4e98-4a66-8f2d-be49b899b613/conversions/825348b4-6e35-40ba-ba81-5f3be55801be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси: "Мы видим, как эффективно заработали наши инженерные классы. Из 2500 выпускников в этом году более 70 % поступили в вузы как раз на инженерно-технические специальности. Мы были недавно свидетелями открытия в Минске Центра технического творчества детей и молодежи. Такие центры создаются во всех областных центрах нашей страны, в малых городах. Это все способствует тому, что мы привлекаем нашу молодежь к инженерно-техническому образованию. Оно очень важное, потому что только инженерно-техническое образование позволяет создавать новую технику, новые технологии".

На союзном рынке растет потребность в высококвалифицированных кадрах, белорусские и российские вузы эффективно отвечают на этот вызов, совместно готовя специалистов на равноправных началах. За 13 лет проведения форума есть существенные результаты.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04bdb1c-ca55-426a-a0cb-9786a4244c3b/conversions/9bdc918f-cbac-4b93-b65d-0ac1651a6ed2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04bdb1c-ca55-426a-a0cb-9786a4244c3b/conversions/9bdc918f-cbac-4b93-b65d-0ac1651a6ed2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04bdb1c-ca55-426a-a0cb-9786a4244c3b/conversions/9bdc918f-cbac-4b93-b65d-0ac1651a6ed2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04bdb1c-ca55-426a-a0cb-9786a4244c3b/conversions/9bdc918f-cbac-4b93-b65d-0ac1651a6ed2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "За прошедшие годы, конечно, результатов очень много, но крупные можно отдельно выделить. С чего началось большое взаимодействие университетов Республики Беларусь и Российской Федерации? С того, что мы впервые, наверное, подошли к тому, что стали готовить сами специалистов по атомным специальностям для нашей атомной станции. Мы очень активно занялись подготовкой специалистов для нужд оборонного комплекса. Тоже такой подготовки не было в нашем университете. И наш партнер из Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова также подставил плечо и пошел помогать создавать совместные специальности. И мы сегодня по заказу наших оборонных предприятий готовим специалистов по этим направлениям. Еще один пример, это то, что на форуме произошло создание передовой инженерной школы Союзного государства в области гибридного станкостроения".

Форум инженерных вузов, не имеющий аналогов в мире, с каждым годом становится все более популярным. Он уже стал узнаваемым брендом и важной площадкой для обмена опытом и формирования новых совместных проектов.