ГПК: Более 1 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС

Идет уже пятый день, как Польша якобы из-за учений "Запад-2025" закрыла границу с Беларусью. Сейчас выезда в ЕС на работающих одном латвийском и двух литовских погранпереходах, по данным Госпогранкомитета, ожидают более 1 тыс. транспортных средств.

Машины пропускают, но делают это с перебоями, создавая искусственные очереди. Заложниками ситуации становятся обычные люди, которые вынуждены ждать въезда в Литву часами.

Дмитрий Леонов, начальник отдела таможенных операций и контроля № 2 таможенного поста "Бенякони":

"Белорусские таможенники готовы к увеличению потока транспортных средств на литовских и латвийских направлениях. За последние сутки литовская сторона в пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный с белорусским "Бенякони") оформила 30 % грузовиков на въезд в свою страну от возможного количества. Сейчас выезда из Беларуси в данном пункте пропуска ожидают более 430 грузовых автомобилей, такая же ситуация и с очередью в "Мядининкай". Белорусская сторона готова оформлять максимальное количество грузовиков, если сопредельная будет работать в силу имеющихся возможностей".