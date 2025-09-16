3.64 BYN
ГПК: Более 1 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС
Идет уже пятый день, как Польша якобы из-за учений "Запад-2025" закрыла границу с Беларусью. Сейчас выезда в ЕС на работающих одном латвийском и двух литовских погранпереходах, по данным Госпогранкомитета, ожидают более 1 тыс. транспортных средств.
Машины пропускают, но делают это с перебоями, создавая искусственные очереди. Заложниками ситуации становятся обычные люди, которые вынуждены ждать въезда в Литву часами.
Дмитрий Леонов, начальник отдела таможенных операций и контроля № 2 таможенного поста "Бенякони":
"Белорусские таможенники готовы к увеличению потока транспортных средств на литовских и латвийских направлениях. За последние сутки литовская сторона в пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный с белорусским "Бенякони") оформила 30 % грузовиков на въезд в свою страну от возможного количества. Сейчас выезда из Беларуси в данном пункте пропуска ожидают более 430 грузовых автомобилей, такая же ситуация и с очередью в "Мядининкай". Белорусская сторона готова оформлять максимальное количество грузовиков, если сопредельная будет работать в силу имеющихся возможностей".
Белорусская граница открыта для движения товаров и пассажиров. С белорусской стороны никаких препятствий нет, и таможенники готовы возобновить работу в любом из закрытых пунктов пропуска на границе с ЕС, будь то Польша, Литва или Латвия.