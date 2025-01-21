Гриц: Зарплата белорусов выросла на 12 % за 2024 год

Немногие страны могут похвастаться такими показателями в экономике за 2024 год, как Беларусь. Такое заявление сделал экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного".

По словам аналитика, 2024 год - это своеобразное достижение для Беларуси. Рост ВВП достиг 4 %. С инфляцией белорусы также справились. Немногие страны в мире могут похвастаться такими показателями.

"Если ориентироваться на объективные данные МВФ и сравнить рост показателей ВВП со странами Евросоюза за прошлый год, то Беларусь находится на втором месте вместе с Российской Федерацией. Эти страны, которых объявили агрессором, которым ввели шквал санкций, сегодня находятся в лидирующих позициях не только в Европе, но и в глобальной экономике", - отметил Георгий Гриц.

Беларусь имеет индустриальный ярко выраженный аспект, и по доле промышленного сектора, она находится также в числе лидеров. У белорусов около 22 % доли ВВП именно индустриальные, связанные с машиностроением и энергетикой. Этот показатель является сегодня объективным в ситуации реальности потенциала экономики.

Совсем недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил экономические показатели Беларуси за 2024 год - 4 % рост ВВП, уровень инфляции 6, показатель уровня экспорта - 5,2.