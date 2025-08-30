ГТК предупредил о серьезных последствиях мошеннических схем в очереди на выезд из Беларуси

Зарабатывать на продаже мест в очереди на границе незаконно. Таможенный комитет Беларуси настоятельно рекомендует прекратить применять различные мошеннические схемы по продаже мест в очереди, вклиниванию в очередь, незаконно использовать льготные права на пересечение границы на выезд из страны.

Компетентные службы в круглосуточном режиме обеспечивают мониторинг таких заработков на всех участках границы. Подобные действия пресекаются и неизбежно влекут за собой серьезные правовые последствия в виде налогов и штрафов. И такие наказания в несколько раз превышают полученную выгоду.

"В августе 2025 года решил заработать деньги по продаже места в очереди для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. С этой целью разместил объявление в 3 группах в Вайбере, ко мне обращались лица, которые хотели побыстрее выехать из Беларуси на автомобиле. Я занимал место в живой очереди на въезд, в зоне ожидания, когда до въезда оставалось около часа, я выезжал из очереди, а мое место занимал другой человек, от которого получал вознаграждение в размере 50 долларов. В настоящее время я свою вину признаю и раскаиваюсь, обещаю больше так не поступать", - рассказал обвиняемый в незаконной продаже мест в очереди на границе.

В таможне призвали не забывать о людях, которые на законных основаниях используют приоритетное пересечение границы, и им действительно это необходимо. А также уважать тех, кто рядом ожидает пересечения.