Гурулев: 80 % ядерного арсенала на боевом дежурстве в РФ - это новейшее оружие

Cегодня Россия существенно превосходит по своему ядерному потенциалу Соединенные Штаты. Поэтому любое дополнительное время для сдерживания США будут использовать для того, чтобы догнать Россию и перегнать, смотря на перспективу будущего конфликта.

Договор СНВ-3 - договор между Россией и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в 2026 году. Может ли это привести к новой гонке ядерных вооружений, будут ли готовы США переподписать договор, в программе "Это другое" спросили у депутата Госдумы, генерала российской армии Андрея Гурулева.

Это другое | Как истечение срока СНВ-III и геополитические напряжения приближают мир к катастрофе? В феврале будущего года заканчивает свое действие Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Москва по истечении срока готова в течение еще одного года придерживаться ограничений по документу. Но при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. В Белом доме, прежде чем ответить на предложение, думали две недели. И Трамп все же идею поддержал и назвал ее хорошей. Но так ли все просто в этой ситуации? 07.10.2025 22:30

"Американцы прекрасно понимают, что Россия - единственная страна в мире, которая в состоянии нанести непоправимый ущерб или критический ущерб Соединенным Штатам Америки, а по-русски просто стереть с лица земли. И здесь никто ничего сделать не в состоянии, - считает он. - Т.е. то оружие, которое есть, это вполне такой очень серьезный грозный арсенал. Понятно, что на сегодняшний день применение ядерного оружия прописано в доктрине применения в Российской Федерации. У военных говорят: и палка раз в год стреляет. Поэтому американцы очень сильно озабочены вопросом именно стратегического ядерного сдерживания".

Российский генерал считает, что такой договор СНВ - это хороший шаг, он должен быть в любом варианте. По его словам, должен быть какой-то новый всеобъемлющий договор и по стратегическому наступательному вооружению, и по противоракетной обороне, и по ограничению вооружения в корпусе.

По его мнению, американцы медлят потому, что, несмотря на тяжелые времена, Россия с начала 2000-х постепенно модернизировала весь свой ядерный арсенал. "Полностью. Т.е. у нас на сегодня практически 80 % ядерного арсенала - это уже новейшее оружие, которое стоит сегодня на боевом дежурстве. Я напомню, что это наши ракетные войска стратегического назначения, которые имеют на вооружении или шахты, или подвижные установки стратегических межконтинентальных ракет различных модификаций. Это стратегические межконтинентальные ракеты, которые находятся на наших ядерных подводных крейсерах, подводных лодках. И, конечно, наша стратегическая авиация с крылатыми ракетами большой дальности. Поэтому, вы знаете, мы это все модернизировали, у нас все это в наличии имеется", - подчеркнул он.

"Американцы в этом деле немножко просели. Они как-то несерьезно к этому в свое время относились, наверное. И сегодня понятно, что им даже года не хватит, чтобы нас нагнать именно в модернизации. У нас больше зарядов, чем у них. Понятно, что мы считаем их заряды вместе с британскими и французскими. Там где-то в принципе паритет. Но у Франции на сегодняшний день тоже половина зарядов небоеготовная, а с Британией вообще мало понятно. Там чуть больше 200. Причем британцы этим оружием не управляют. Они находятся именно на американских носителях. Поэтому я думаю, что американцы именно этим оружием управляют. Поэтому мы здесь в выигрышном положении. И, наверное, американцы как никто более заинтересованы, чем мы, чтобы этот новый договор появился".

При сложившихся условиях насколько велика вероятность ядерной войны, поинтересовались у российского генерала.

"Если говорить про глобальный ядерный удар, то да, - ответил он. - Но у нас же кроме стратегического ядерного оружия есть еще нестратегическое ядерное оружие, как мы его называем тактическое ядерное оружие. Оно отличается от стратегического не мощностью, а дальностью. Здесь, как говорится, никто ограничений пока не ставил".

Андрей Гурулев, генерал, депутат Госдумы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d24e5f-719c-4c75-bfc9-2c2bb07475b4/conversions/1596b3bd-f558-4af4-81f9-5f6a2281b15d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d24e5f-719c-4c75-bfc9-2c2bb07475b4/conversions/1596b3bd-f558-4af4-81f9-5f6a2281b15d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d24e5f-719c-4c75-bfc9-2c2bb07475b4/conversions/1596b3bd-f558-4af4-81f9-5f6a2281b15d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d24e5f-719c-4c75-bfc9-2c2bb07475b4/conversions/1596b3bd-f558-4af4-81f9-5f6a2281b15d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Гурулев:

"Я хочу напомнить, что ядерное оружие - это достояние советского, а ныне российского, в том числе и белорусского народа, у которых на сегодняшний день оружие в наличии. Оно было создано в те времена, когда люди жили в землянках, впроголодь после Великой Отечественной войны. Но это было крайне необходимо для того, чтобы обезопасить свою родину. И мы имеем полное моральное право в рамках нашей ядерной доктрины его применить".

Отвечая на вопрос, продолжит ли Америка щупать красные линии, Андрей Гурулев отметил, что американцы в любом варианте будут пытаться нас обмануть, это ни у кого не вызывает сомнений. "Наше дело укреплять оборонный щит нашего Союзного государства. Я думаю, мы вполне в состоянии это сделать. И я не вижу здесь не то что каких-то угроз, нам не надо просто скатываться в безумную ядерную гонку, как это было в свое время. Потому что когда это остановилось, у нас было ядерное оружие, которое было способно три раза уничтожить практически весь земной шар. Смысл в таком количестве? - задался он вопросом. - Мы просто начали надрывать свою промышленность. Кстати, американцы тоже, как бы они там не крепились. Поэтому все должно быть в разумных пределах".