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Индивидуальный подход - в Минобразования рассказали об изменениях в работе ЦКРОиР
В Министерстве образования Беларуси рассказали о новом Положении о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которое вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал ведомства.
Документ приведен в соответствии с обновленным Кодексом об образовании и направлен на создание комплексной системы психолого-медико-педагогической помощи людям с особенностями психофизического развития.
"Среди ключевых изменений в первую очередь комплексная помощь. В центрах будет оказываться система психолого-медико-педагогической помощи лицам с ОПФР, включая раннюю комплексную помощь детям до трех лет, коррекционно-педагогическую помощь и психологическую поддержку обучающимся и их семьям, - сообщили в ведомстве. - Что касается диагностики и сопровождения, в положении сделан акцент на деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, которая создается на учебный год с 1 сентября по 31 августа. При этом установлены требования к ее составу, учтена возможность привлечения врача-специалиста по согласованию с организацией здравоохранения. Также определен порядок проведения психолого-медико-педагогического обследования, предусмотрена возможность психолого-медико-педагогического обследования совершеннолетних для определения необходимости создания специальных условий при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего, дополнительного образования взрослых".
Положением приведен перечень документов, предоставляемых родителями, а также совершеннолетними, в психолого-медико-педагогическую комиссию. При этом дополнительные документы для решения сложных случаев дифференциальной диагностики запрашивает комиссия. Документом регламентированы структура и содержание психолого-педагогической характеристики, представлены возможности повторного обследования при необходимости изменения образовательного маршрута, в связи с окончанием срока действия заключения государственного ЦКРОиР, при переходе на другую ступень и другой уровень образования. Психолого-медико-педагогическая комиссия также будет устанавливать периодичность обследования детей с расстройствами аутистического спектра, откроются диагностико-консультативные отделения в областных ЦКРОиР.
В рамках поддержки семей в работе ЦКРОиР предусмотрены консультации для родителей по вопросам обучения и развития их детей, также будет вестись разъяснительная работа о возможностях дальнейшего образования и социализации. При этом важный момент - межведомственное взаимодействие с организациями здравоохранения и государственными учреждениями социального обслуживания для создания комфортных условий обучения.
Также документом регламентировано участие в экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, реализация принципа инклюзии в образовании в отношении лиц с особенностями психофизического развития, ведение банка данных о детях с особенностями.
"Новое положение делает акцент на своевременной помощи, индивидуальном подходе и интеграции людей с особенностями психофизического развития в общество. ЦКРОиР станет надежным партнером для семей, помогая детям и взрослым раскрыть свой потенциал. Этот шаг - важная часть развития инклюзивного образования в Беларуси, направленная на создание равных возможностей для всех", - подчеркнули в Минобразования.