Инновационные проекты, ИИ, подготовку кадров обсуждали на Белорусском космическом конгрессе

Инновационные проекты, искусственный интеллект, подготовка кадров для космической отрасли. О достигнутом и перспективах развития космической индустрии 21 октября говорили участники Белорусского космического конгресса.

Это крупнейшая площадка, которая уже в девятый раз собирает на базе Национальной академии наук экспертов-ученых и практиков из космической и смежных отраслей, чтобы сверить позиции и собрать лучшие наработки.

Белорусский космический конгресс - это прежде всего демонстрация достижений и не только на бумагах в докладах. Один из ярких здесь примеров - это прототип белорусско-российского "Комплекса-СГ", который сегодня на орбите, но этот комплекс будет запущен в 2028 году, его усовершенствовали еще более четкой картинкой фотофиксации и добавили видео.

Александра Смагина, специалист по работе с клиентами УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси

Александра Смагина, специалист по работе с клиентами УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"У нас съемочная аппаратура - это наше белорусское предприятие "Пеленг", как было на белорусском космическом аппарате. Платформа остальная - это российские предприятия, программное обеспечение - это "Геоинформационные системы".

Беларусь сегодня не просто открыла дверь в космос, а достигла значительных успехов по самым разным направлениям - от запуска спутников и уникальных разработок в смежных отраслях, что вкупе плюсует к технологическому суверенитету всего союзного пространства.

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"На постсоветском пространстве "Интеграл" сохранил потенциал, создал новые технологии, в том числе для космоса. И на сегодняшний день предприятие очень много микросхем в различных сферах поставляет в Россию".

Иллюстрация всего, что можно посмотреть и потрогать, это только часть большой программы конгресса. Три дня ученые и практики Беларуси и России в дискуссии будут искать истину, чтобы очертить контуры перспектив. Впервые в рядах участников китайские аспиранты, что подсвечивает интерес международный к тому, что умеем. Но не иностранцы поглотили внимание большинства, а наши люди и воспоминания о героическом старте.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

"Было сложно и тяжело: и испытания, и центрифуга, и барокамеры, и когда тебя проверяют постоянно на вестибулярных столах и стульях и, конечно, сам полет, старт и спуск. Спуск - самый тяжелый этап, наверно, полета. Но ничего, с сильным экипажем мы справились".

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

"Много аппаратуры, с которой мы уже работали на орбите. Много очень разработок, которые можно было бы применить. Допустим, мы смотрели сегодня микродвигатели для спутников, смотрели продукцию предприятия "Пеленг" с разрешением 0,35 м. Было тоже очень интересно в будущем испытать это и посмотреть".

Электрический микродвигатель

Программы космических исследований, применение искусственного интеллекта, геосервисы, перспективные материалы для космоса и подготовка кадров для отрасли. Это ключевые темы, о которых сегодня говорили участники. Впереди работа по секциям. И в этом году по следам проекта SIRIUS 23, где принимала участие и белоруска, впервые проведут отдельную секцию по космической биологии, физиологии и медицине.

Владимир Чехонин, вице-президент Российской академии наук:

"Смысл этого эксперимента можно сфокусировать в одном: это изучение функций человеческого организма при длительных изоляционных моментах. Большой багаж знаний, которые раньше были, так сказать, недоступны. И этот эксперимент дал серьезную платформу для того, чтобы в дальнейшем использовать данные для решения практических задач".

Этот эксперимент предусматривал имитацию космических полетов. Белоруска Ольга Мастицкая была в годичной изоляции ("полете" на Луну) и проводила исследования.