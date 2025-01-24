Интерес к выборам Президента Беларуси отмечается во всем мире

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То, что явка на досрочное голосование с каждым днем набирает темп, при этом все проходит спокойно и без нарушений, подтверждают и наблюдатели. Как раз об этом говорили в Инфоцентре ЦИК, который сегодня начал свою работу на базе Дворца Республики. Так что теперь самая оперативная и что главное - объективная информация становится еще более доступной для общественности и СМИ.
Великобритания, Катар, Китай, США, Испания, Франция - повестка электоральной кампании Беларуси в эти дни будет звучать на всех континентах мира. Надо сказать, чтобы эта информация была объективной и своевременной, эксперты и наблюдатели готовы все 4 предстоящих дня в Инфоцентре ЦИК держать слово и рассказывать о реальной картине на избирательных участках.
Больше 8 сотен журналистов будут освещать выборы в Беларуси. Это 25 белорусских медиа и 70 зарубежных СМИ. И пресс-центр ЦИК не просто в помощь - на главной медийной площадке выборов прозвучат все инсайды и комментарии текущей обстановки.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"26 числа в режиме нон-стоп будет идти работа нашего центра. Мы будем выходить в эфир по заявленному графику. Будем информировать общественность о том, какой процент принял участие в голосовании с учетом в том числе и досрочного голосования, которое сейчас идет. И где-то в 2:30 ночи с 26-го на 27-е мы выйдем в эфир, скажем некоторые предварительные результаты выборов Президента".
В числе иностранцев больше 300 журналистов. Аккредитация для них открывает двери как в Инфоцентр, так и на любой избирательный участок. И это в полтора раза больше, чем было в 2020 году. И чем ближе к основному дню голосования, тем больше иностранцев заметно на пресс-подходах. Андреа Лучиди - итальянец. Приехал в Беларусь за два дня до открытия Инфоцентра и уже сделал некоторые выводы.
Андреа Лучиди, корреспондент (Италия):
"Западные СМИ говорят: здесь демократии нет, диктатура. Но как говорит Лукашенко, лучше диктатура, чем демократия Запада. Я здесь вижу хороший избирательный процесс, без проблем и сил против демократии".
Резолюцию Европарламента с призывом не признавать итоги выборов в Беларуси итальянец прокомментировал так: "Для меня это странно. Выборы только в воскресенье, а они сделали заявление два дня назад".
Европарламент, не дожидаясь окончания выборов, уже призывает международное сообщества их не признавать. Это прямое вмешательства во внутренние дела государства и наш электоральный суверенитет.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Мы проводим выборы для себя, для своего народа. Это определяющая линия, и нам нужно понимать, что эту линию мы должны выдерживать и больше не стесняться. Мы часто стеснялись. Мы слишком много стеснялись говорить о том, какие мы демократичные, хорошие. Не надо стесняться".
Нашу стойкую позицию - не допускать внешнего вмешательства в выборы - разделяют на пространстве Содружества Независимых Государств. Эта миссия наблюдателей - самая многочисленная, их принципы наблюдения - это открытость и беспристрастность.
Нуржан Шайлдабекова, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана:
"Условия, которые создало государство, избирательные комиссии полностью соответствуют тем стандартам, которые приняты для обеспечения избирательных прав граждан".
Руководителей избирательных органов Содружества собрало 4-е заседание Консультативного совета. Его участники поделились трендами и итогами прошедших выборов и референдумов. В нынешней повестке перспективы, в том числе вовлечение молодежи в избирательный процесс.
Зайниддии Низамходжаев, председатель ЦИК Узбекистана:
"Мы прибыли вчера еще. Предварительные выборы, проходящие за пять дней до основного дня голосования, проходят нормально. Меня особенно удивило, что молодежь очень активно участвует".
По итогам заседания принято единогласное решение о формировании рабочей группы по молодежной политике при Консультативном совете. Как раз для молодежи сегодня в Информационном центре ЦИК презентовали и образовательную игру "Выбор.вy". Этот проект создан по инициативе Академии управления при Президенте Беларуси при поддержке ЦИК, чтобы повысить уровень политической грамотности и правовой культуры молодежи.
"Некоторые вопросы меня уже успели удивить, оказалось немножко сложнее. Оказалось тут еще программа обществоведения за 10-11 класс, так что кругозор мой точно расширился, хотя мы еще в начале по сути", - поделилась впечатлениями девушка.
Все мероприятия, которые сегодня развернулись на базе Дворца Республики, не остались без внимания иностранных наблюдателей. Их уже аккредитовано под 500.
Выборы Беларусь проводит для себя, больше чем за три десятка лет наша избирательная система подтвердила свою состоятельность и уникальность. 24 января во Дворце Республики об этом напомнили экспонаты выставки. Эти исторические кадры - хорошее напоминание о том, какой путь прошли белорусы к суверенитету. И не только к электоральному.