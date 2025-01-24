То, что явка на досрочное голосование с каждым днем набирает темп, при этом все проходит спокойно и без нарушений, подтверждают и наблюдатели. Как раз об этом говорили в Инфоцентре ЦИК, который сегодня начал свою работу на базе Дворца Республики. Так что теперь самая оперативная и что главное - объективная информация становится еще более доступной для общественности и СМИ.

Интерес к выборам Президента Беларуси отмечается во всем мире

Великобритания, Катар, Китай, США, Испания, Франция - повестка электоральной кампании Беларуси в эти дни будет звучать на всех континентах мира. Надо сказать, чтобы эта информация была объективной и своевременной, эксперты и наблюдатели готовы все 4 предстоящих дня в Инфоцентре ЦИК держать слово и рассказывать о реальной картине на избирательных участках.

Инфоцентр ЦИК начал работу 24 января

Больше 8 сотен журналистов будут освещать выборы в Беларуси. Это 25 белорусских медиа и 70 зарубежных СМИ. И пресс-центр ЦИК не просто в помощь - на главной медийной площадке выборов прозвучат все инсайды и комментарии текущей обстановки.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"26 числа в режиме нон-стоп будет идти работа нашего центра. Мы будем выходить в эфир по заявленному графику. Будем информировать общественность о том, какой процент принял участие в голосовании с учетом в том числе и досрочного голосования, которое сейчас идет. И где-то в 2:30 ночи с 26-го на 27-е мы выйдем в эфир, скажем некоторые предварительные результаты выборов Президента".

В числе иностранцев больше 300 журналистов. Аккредитация для них открывает двери как в Инфоцентр, так и на любой избирательный участок. И это в полтора раза больше, чем было в 2020 году. И чем ближе к основному дню голосования, тем больше иностранцев заметно на пресс-подходах. Андреа Лучиди - итальянец. Приехал в Беларусь за два дня до открытия Инфоцентра и уже сделал некоторые выводы.

Андреа Лучиди, корреспондент (Италия):

"Западные СМИ говорят: здесь демократии нет, диктатура. Но как говорит Лукашенко, лучше диктатура, чем демократия Запада. Я здесь вижу хороший избирательный процесс, без проблем и сил против демократии".

Резолюцию Европарламента с призывом не признавать итоги выборов в Беларуси итальянец прокомментировал так: "Для меня это странно. Выборы только в воскресенье, а они сделали заявление два дня назад".

Европарламент, не дожидаясь окончания выборов, уже призывает международное сообщества их не признавать. Это прямое вмешательства во внутренние дела государства и наш электоральный суверенитет.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Мы проводим выборы для себя, для своего народа. Это определяющая линия, и нам нужно понимать, что эту линию мы должны выдерживать и больше не стесняться. Мы часто стеснялись. Мы слишком много стеснялись говорить о том, какие мы демократичные, хорошие. Не надо стесняться".

Нашу стойкую позицию - не допускать внешнего вмешательства в выборы - разделяют на пространстве Содружества Независимых Государств. Эта миссия наблюдателей - самая многочисленная, их принципы наблюдения - это открытость и беспристрастность.

Нуржан Шайлдабекова, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана:

"Условия, которые создало государство, избирательные комиссии полностью соответствуют тем стандартам, которые приняты для обеспечения избирательных прав граждан".

Руководителей избирательных органов Содружества собрало 4-е заседание Консультативного совета. Его участники поделились трендами и итогами прошедших выборов и референдумов. В нынешней повестке перспективы, в том числе вовлечение молодежи в избирательный процесс.

Зайниддии Низамходжаев, председатель ЦИК Узбекистана:

"Мы прибыли вчера еще. Предварительные выборы, проходящие за пять дней до основного дня голосования, проходят нормально. Меня особенно удивило, что молодежь очень активно участвует".

По итогам заседания принято единогласное решение о формировании рабочей группы по молодежной политике при Консультативном совете. Как раз для молодежи сегодня в Информационном центре ЦИК презентовали и образовательную игру "Выбор.вy". Этот проект создан по инициативе Академии управления при Президенте Беларуси при поддержке ЦИК, чтобы повысить уровень политической грамотности и правовой культуры молодежи.

"Некоторые вопросы меня уже успели удивить, оказалось немножко сложнее. Оказалось тут еще программа обществоведения за 10-11 класс, так что кругозор мой точно расширился, хотя мы еще в начале по сути", - поделилась впечатлениями девушка.

Все мероприятия, которые сегодня развернулись на базе Дворца Республики, не остались без внимания иностранных наблюдателей. Их уже аккредитовано под 500.