Инженерное образование со школьной скамьи: как в Минске готовят будущих IT-специалистов

На факультативной основе обучаются дети и из других школ и гимназий, на профильных конкурсах со своими смарт-проектами они занимают призовые места.

"У нас есть комплекты роботов, государственная поставка была 3 года назад. Вместе с комплектами роботов были поставлены 3D-принтеры, мультиборт. Дети учатся программировать в Scratch, проводятся занятия по информатике, географии, химии, биологии, физике, есть даже такие предметы, как технический труд, а также черчение. Все это проводится на базе инженерного центра. Кроме этого мы проводим различные семинары-практикумы для учителей нашего города".