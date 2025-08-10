3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Из Минска - в Арктику. Как победа на международном конкурсе привела к экспедиции на Северный полюс
Из Минска - в сердце Арктики. Учащийся гимназии № 27 Андрей Кирейчук стал победителем международного конкурса "Ледокол знаний" и в ближайшее время отправится в уникальную экспедицию. На борту атомного ледокола "50 лет Победы" он вместе с участниками из 21-й страны достигнет Северного полюса.
Расскажем, как готовится к масштабному путешествию будущий покоритель льдов.
Для Андрея Кирейчука физика - любимый предмет в школе. Подготовка к очередному состязанию по этому предмету и привела гимназиста на сайт международного конкурса "Ледокол знаний". Путевка в путешествие мечты и стала наградой за успешно пройденное испытание.
Андрей Кирейчук, учащийся гимназии № 27 г. Минска, победитель международного конкурса "Ледокол знаний":
"Я от поездки ожидаю новых впечатлений, новых знакомств, потому что в конкурсе участвовала 21 страна со всего мира. Также хочется посмотреть, как устроен ледокол. Все-таки это не простой ледокол, а атомный. Хочется выйти на сам Северный полюс, посмотреть, что это такое".
Непростое путешествие
Отец Андрея, Владимир, признается: новость о победе стала настоящим сюрпризом. Побывать на Северном полюсе удается далеко не каждому. Но в семье понимают: сына ждет непростое путешествие.
Владимир Кирейчук, папа Андрея:
"Конечно, мы вместе с его мамой переживаем. Волнительно это дело, потому что уплывает на корабле. Но, как я считаю, атомные ледоколы надежные, никаких приключений с ними не было много лет. Это успокаивает".
Для того чтобы приблизиться к заветному путешествию, участники прошли викторину из 30 вопросов о мирном атоме, Арктике и зеленой энергетике.
Затем посмотрели серию видеороликов и выполнили задание по их содержанию. В рамках третьего этапа конкурсанты снимали минутное видео. Вместе с папой Андрей подготовил ролик, как атомные технологии помогают развитию Беларуси.
Сейчас в семье идут последние приготовления к экспедиции. Собирают вещи, составляют списки, чтобы ничего не забыть. А еще готовят небольшой символичный багаж для вечерней программы на борту.
Владимир Кирейчук, папа Андрея:
"Организаторы предупредили нас, что в какой-то из вечеров на теплоходе будет возможность рассказать о национальных культурах, и порекомендовали взять с собой национальные костюмы. Так, мы отправляем на Северный полюс вышиванку, которая принимала участие в съемках клипа-победителя".
Впереди у Андрея 10 дней, полных событий и открытий. 13 августа атомный ледокол "50 лет Победы" уйдёт из Мурманска на Северный полюс. В этом году экспедиция посвящена 80-летию российской атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. В программе - встречи с полярниками, космонавтами, учеными и популярными блогерами.