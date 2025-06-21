Изучение стрелкового оружия и медподготовка: как воспитывают патриотов в Бресте

Мы живем сегодня в достаточно нестабильном с политической точки зрения мире. И патриотизм формирует основу в том числе политики Беларуси по защите суверенитета. Как Пост Памяти в Брестской крепости помогает воспитывать патриотов страны, рассказал начальник штаба Поста Памяти "Брестская крепость-герой" подполковник запаса Игорь Чикалов.

Он подчеркнул, что Пост Памяти является городским центром военно-патриотического воспитания молодежи. На его базе есть состав почетного караула, а еще в центре ребята изучают историю своей малой родины, историю строительства, обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

"Работа всегда проходит в коллективе. Кроме вахты у Вечного огня, сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, мы посещаем пять музеев, которые находятся на территории Брестской крепости. Также проводятся занятия по огневой подготовке, изучается стрелковое оружие, ведется медицинская и строевая подготовка, посещаются уроки мужества", - подробно рассказал Игорь Чикалов.

Как отметил начальник штаба, Пост Памяти дает ребятам понимание того, что значит работать в коллективе, нести ответственность не только за себя, но и за порученное дело. А тем молодым людям, которые изъявляют желание учиться по военным специальностям, дается характеристика и рекомендация для поступления в соответствующие вузы, например, в Военную академию, Академию МВД, Институт пограничной службы.