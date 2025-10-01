К концу 2025 года Минский метрополитен ожидает 20 новых вагонов

Минский метрополитен ожидает к концу 2025 года 20 новых вагонов от предприятия "Метровагонмаш", одного из самых активных участников выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Поезда будут курсировать на второй линии столичной подземки.

Мытищи - легендарный подмосковный город машиностроителей. Именно здесь производят электропоезда для 11 стран и 19 метрополитенов. Каждый день продукцией Метровагонмаша пользуются 16 млн пассажиров.

Исторически белорусская подземка с момента своего основания (а это уже более 40 лет) взаимодействует с этим российским предприятием. Сегодня минское метро перевозит в день более 750 тыс. пассажиров.

Карта поставок

У Метровагонмаша широкие возможности, при этом в Мытищах успешно применяют белорусские технологии.

Андрей Степнов, гендиректор АО "Метровагонмаш" (Россия):

"У нас эксплуатируется три системы лазерного раскроя металла производства наших минских коллег. Они зарекомендовали себя исключительно эффективно. Что касается комплектующих вагонов метро не только для Минска, но и для Москвы и Санкт-Петербурга, там присутствуют белорусские элементы. Например, гасители колебаний амортизаторов, элементы системы безопасности, освещения".

В 2025 году Метровагонмаш поставит в Минск 4 пятивагонных состава. В электропоездах пространство продумано буквально до сантиметра. Пульт управления в кабине машиниста дополнен сенсорными панелями и экранами, в салоне - адаптивное освещение и эргономичные сидения.

Новые вагоны будут курсировать на Автозаводской линии Минского метрополитена. Приобретение для мегаполиса очень долговечное: срок службы такой техники составляет более 30 лет. Такие вагоны уже с 2024 года курсируют в минском метро. Пассажиры сразу оценили их преимущества.

Андрей Чураков

Андрей Чураков, замначальника Электродепо "Могилевское" Минского метрополитена:

"Удобное кресло машиниста, в составе есть функция автоведения, участие машиниста минимальное. Состав сам разгоняется, сам тормозит. Реализованы также системы кондиционирования и обеззараживания воздуха в салонах вагонов".

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

"Эти поезда уже хорошо себя зарекомендовали в Минском метрополитене. Они с конца прошлого года курсируют по Зеленолужской линии. Мы постоянно на связи с производителями: с предприятием "Метровагонмаш", а также с руководством Трансмашхолдинга, в состав которого входит Метровагонмаш".