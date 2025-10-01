3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
К концу 2025 года Минский метрополитен ожидает 20 новых вагонов
Минский метрополитен ожидает к концу 2025 года 20 новых вагонов от предприятия "Метровагонмаш", одного из самых активных участников выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Поезда будут курсировать на второй линии столичной подземки.
Мытищи - легендарный подмосковный город машиностроителей. Именно здесь производят электропоезда для 11 стран и 19 метрополитенов. Каждый день продукцией Метровагонмаша пользуются 16 млн пассажиров.
Исторически белорусская подземка с момента своего основания (а это уже более 40 лет) взаимодействует с этим российским предприятием. Сегодня минское метро перевозит в день более 750 тыс. пассажиров.
У Метровагонмаша широкие возможности, при этом в Мытищах успешно применяют белорусские технологии.
Андрей Степнов, гендиректор АО "Метровагонмаш" (Россия):
"У нас эксплуатируется три системы лазерного раскроя металла производства наших минских коллег. Они зарекомендовали себя исключительно эффективно. Что касается комплектующих вагонов метро не только для Минска, но и для Москвы и Санкт-Петербурга, там присутствуют белорусские элементы. Например, гасители колебаний амортизаторов, элементы системы безопасности, освещения".
В 2025 году Метровагонмаш поставит в Минск 4 пятивагонных состава. В электропоездах пространство продумано буквально до сантиметра. Пульт управления в кабине машиниста дополнен сенсорными панелями и экранами, в салоне - адаптивное освещение и эргономичные сидения.
Новые вагоны будут курсировать на Автозаводской линии Минского метрополитена. Приобретение для мегаполиса очень долговечное: срок службы такой техники составляет более 30 лет. Такие вагоны уже с 2024 года курсируют в минском метро. Пассажиры сразу оценили их преимущества.
Андрей Чураков, замначальника Электродепо "Могилевское" Минского метрополитена:
"Удобное кресло машиниста, в составе есть функция автоведения, участие машиниста минимальное. Состав сам разгоняется, сам тормозит. Реализованы также системы кондиционирования и обеззараживания воздуха в салонах вагонов".
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
"Эти поезда уже хорошо себя зарекомендовали в Минском метрополитене. Они с конца прошлого года курсируют по Зеленолужской линии. Мы постоянно на связи с производителями: с предприятием "Метровагонмаш", а также с руководством Трансмашхолдинга, в состав которого входит Метровагонмаш".
У Метровагонмаша кроме белорусской столицы отныне есть и партнеры в Барановичах. В этом городе Брестской области будут производить металлоконструкции для производства вагонов метро в Подмосковье.