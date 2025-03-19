К просмотру обязателен. Фильм-исповедь беглых, которых Беларусь по-прежнему готова принять

"Большое видится на расстоянии", или "Время все расставит на свои места". Банальные такие фразы, часто их употребляем, но сколько в них правды. Документальный фильм "Чужое небо" Алексея Мартиненко про это. Это не сиюминутное воодушевление, коим герои жили первое время на чужбине.

Это не рассказы от кого-то без лица и с измененным голосом. Таких в 2020-м было много, и все они красочно про райскую жизнь, что в Литве, Польше и Германии вас ждут. Там все легко.

В фильме "Чужое небо" люди, которые вдоволь насладились западной роскошью, прочувствовали ее каждой клеточкой, рассказывают только про пару лет своей жизни, а слушаешь, и будто сидит старик, который прошел не одну войну.

"Я даже не представляю, что меня ждет в будущем, и как я смогу вообще заработать себе хоть какую-то пенсию. Во-вторых, у меня нет страховки медицинской", - рассказывает героиня фильма Татьяна. В Литву эта девушка переехала с матерью. У матери проблемы с суставами.

Все болит и ломит. Нет денег на лекарства, нет денег на диагностику и, уж тем более, лечение. И теперь представьте, сидит эта мать. Взрослый человек, которая ведь мама, прежде всего, каких бы политических взглядов ни была, желающая лучшего для своего ребенка. Чего добилась эта мама, бежав из дома, сидеть в съемной комнате без особых удобств и смотреть, как неизвестно что и не дай бог что может произойти с ее ребенком. У ее дочери еще в Беларуси обнаружили опухоль в голове.

"Страховка, которая у меня есть, не подходит для того, чтобы продолжать лечение, обследоваться. И даже платно я пока это сделать не могу", - плачет девушка.

Или вот другая история. Можно, конечно, по-разному относиться к ней, но отметим смелость девушки признаться в такой правде. Опять же, в чужой стране, без крыши над головой, без знания языка, без денег к существованию, даже на хлеб и молоко не хватает. В огромных долгах. Дальше только панель.

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"Я просто пошла в клуб один раз и ждала просто, пока кто-то подойдет. Подошел мужчина. Мы стали разговаривать, он меня угостил. Он говорит, поехали ко мне. Я говорю, что я готова за деньги. Открыл дверь, кинул в меня 20 евро, сказал, что это грязная штука. Все, чего достойна", - почти чуть не плача вспоминает героиня фильма Вероника.

Вот вы сидите сейчас у телевизора или компьютера. О чем мечтаете? На что, например, копите? Классный отпуск? А может, новую машину или дизайнерский ремонт? А теперь вот вам разница мечт: дома и под чужим небом.

"Купили уже теперь одеяло, у нас есть одно. Еще в ближайшем будущем надеюсь на матрас накопим", - вот такой радостью поделилась Татьяна.

Почему там не бьют в набат? Почему не обивают пороги офисов так называемых белорусских или литовских? Все просто.

И ребята, и девчата об этом сами рассказывают.

"Я обращалась во Freedom House к Витису Юрконису лично. Он со мной поговорил, нашел во мне угрозу национальной безопасности Литвы. Я не хотела бы, чтобы больше обо мне он что-нибудь слышал, видел, знал и как-то участвовал в помощи мне. Я лучше сяду в белорусскую тюрьму, чем приму помощь от такого человека", - заявила молодая девушка Елена.

В фильме еще рассказывают про опыт жизни на Западе людей нетрадиционной ориентации. Им там тоже несладко. И главное, абсолютно каждый искалечен психологически настолько, что дальше только петля.

"Мне казалось, что будет лучше, если меня не будет. Постоянно чувство, что ты у кого-то живешь, ты причиняешь всем вокруг неудобства", - рассказала Вероника.

"Просто хочется лечь на рельсы и навсегда закончить эту проблему", - поделилась Елена.

И вот еще, даже если, опять же, не дай бог, с кем-то из них что-то случится или сил реально больше не будет и полезут в петлю, будет ли в Литве, Латвии, Польше, Германии хоть один человек, который поскорбит, кто банально займется прощанием. Этот фильм «Чужое небо» очень показательный и поучительный.

Вся эта "змагарская суполка", все эти офисы и честные медиа молчали. Две недели молчали про суицид одного конкретного уехавшего белоруса. А таких, может быть, и не один. Но вот конкретно сейчас говорить об одной смерти выгодно, просто потому что его жена – главная героиня фильма БТ. Женщина, которую он избивал, запугивал, что заберет детей, а уже находясь в хостеле в Германии, пытался убить ее и детей. О фильме и интервью жены не знал.

Покончил с собой за две недели до премьеры. Почему самоубийство? Выше конкретные примеры. Те, кто сегодня пишут по ту сторону кордона, не помогли ни ему, ни жене, ни этим девочкам и мальчикам ни рублем, но при этом это ведь они их сами к этой жизни склонили.

Роман Самуль, латвийский блогер и активист: "Я прекрасно знаю, как работает, допустим, пропаганда западная и как она завлекает именно молодежь, чтобы все уезжали в Европу, США, Великобританию и так далее. Для меня в этом ничего удивительного. Может быть, для белорусов будет это как-то там вау. Но я могу точно сказать, что вот все те самые блогеры, те новостные новости, которые там вещают, как у них все прекрасно, "райский сад" этот Жозефа Борреля, да, это все бизнес, у них не хватает молодежи".

Варвара Парфенова, студентка БГУ: "Снять фильм по такому поводу, мне кажется, очень важный шаг, не только в нашем каком-то нравственном развитии, но также это повествует о социальных изменениях в обществе, которые могли бы произойти и с нами, если бы мы не предприняли в свое время какие-то попытки предотвращения этой ситуации".

Денис Трофимчик, агроблогер: "Зачем уезжать куда-то, если в стране все создано для того, чтобы развиваться. Даже вот своим примером, где мы находимся - в деревне, в сельском хозяйстве, я также хочу показать, что можно развиваться, можно отдыхать, можно хорошо жить и хорошо зарабатывать".

Автор фильма Алексей Мартиненок - это хорошая работа, тонкая и журналистская удача. Хотя, конечно, сейчас, после такого резонанса кто скажет, что дал интервью или что слил эти чистосердечные терзания рыдания. Как-то очень быстро раздавать интервью начал офис беглых, не подтверждая, но и не опровергая возможный слив. Не в первый раз ведь.

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Юлия Брыкина-Борисова, главная героиня фильма: "Вернуться я решила потому что было небезопасно моим детям. Как любая мама, я в первую очередь несу ответственность за своих детей. Как любая женщина, я хочу для них благополучия, хочу, чтобы они жили там, где будет безопасно, где будет спокойно. В Беларуси у нас дома, на родине это так и есть".

На закрытом показе фильма по левую руку от меня сидели поляки. По реакции было видно, узнают и Польшу, и отдельные ее уголки, а еще цены в магазине, отношение к непольской речи, цены на топливо и в целом картинка реально такова. Единственное, о чем думала я, как же они, поляки, в Беларуси?

Почему для них в чужой стране небо не чужое? Ответ, конечно, риторический. Тут не нужны аргументы, все на поверхности. Ведь это не мы закрываем погранпереходы, это не мы возводим заборы, это не мы отстреливаем безоружных и направляем на них водометы. Беларусь абсолютно открыта для всех, кто своей целью не ставит навредить Беларуси.

150 национальностей в нашей стране спокойно живут и работают, граждане иностранных государств получают социальную помощь, если в связи с возрастом, состоянием здоровья или социальным положением оказались в сложной жизненной ситуации. Чувствуете разницу?

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья: "Эти люди столкнулись с реальными проблемами. Они очень скучают по родине, очень скучают по белорусам. Замечательный фильм, рассказывающий правду о капитализме и рассказывающий правду о странах Европейского союза".