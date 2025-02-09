Как белорусская армия проходит проверку боевой готовности - в проекте "Диспозиция"

Белорусская армия проходит проверку боевой готовности. Экзамен имеет несколько почти революционных особенностей. Военные буквально на ходу оценивают новые способы и приемы действий, при этом планируют применять передовые образцы оружия.

Из запаса призываются военнообязанные, и тут впору говорить не о восстановлении ими военных навыков, а о приобретении. Армейская сессия с различных ракурсов - в проекте "Диспозиция".

Весьма странная все же картина вырисовывается. Редкий аналитик, даже самый аналитический, или вообще полковник в отставке нынче рискнет предугадать следующий шаг Трампа. При этом все согласны с тем, что новоизбранный президент США уже успел лихо и ловко сместить оси координат системы безопасности. Правда, неизвестно, в каком направлении эти конструкции сдвинулись. И вообще, остались ли. Уже Канада укрепляет пограничную инфраструктуру со Штатами; Дания закупает военные катера в ответ на стремление Америки осчастливить Гренландию. А Ближний Восток буквально замер с отвисшей челюстью после высказываний из Вашингтона о судьбе сектора Газа.

Что же касается Украины, здесь неопределенность достигла апогея. Вроде и переговоры намечаются, но позиции сторон лишь отдаляются. При этом ожесточенность боев не снижается, а мир ставится в зависимость от редкоземельных металлов в интересах США. Этот туман накрывает, конечно, и Беларусь.

Любое решение по теме конфликта Москвы и Киева отразится на Минске. Военные всегда исходят из того, что будет хуже. К слову, с этим мы не ошибались. К сожалению. И к счастью, строго следили за оборонным потенциалом - чтобы соответствовал угрозам.

Чтобы и дальше соответствовал, в войсках проводятся проверки. Недавно началась очередная. Сейчас многие говорят о ее внезапности, а некоторые непонятные эксперты связывают военный тест чуть не с подготовкой к какой-то агрессии. А ведь контрольный срез был анонсирован на самом высоком уровне еще осенью. Когда Главнокомандующий посещал Обуз-Лесновский полигон.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область в сентябре 2024 г. напомнил о своем поручении усовершенствовать подготовку военнослужащих в самой армии: "Чтобы не было излишней муштры, чтобы физически были готовы ребята. Физподготовка, как и огневая, тактическая и изучение видов современного оружия, должна быть на первом месте".

"То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, пока у нас есть единство в обществе и дисциплина. Закончим "разборки" в сельском хозяйстве по уборке и другим вопросам, наступит зимний период - проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Военных в целом. Не только армии, но и МВД, Комитета госбезопасности. Каждому нарезаны задачи, все все знают - надо выполнять", - сказал белорусский лидер.

Кстати, это заявление Президент сделал, когда инспектировал состояние дел в сфере беспилотных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Это в наши дни наиболее востребованные направления развития любой серьезной армии. И конечно, указанные векторы тестируются на зимней сессии. Некоторые технические новинки и тактические приемы будут применены впервые. Да, формат проверки вроде и не предполагает оценку непройденного материала, но именно с таковым сегодня сталкиваются на войне. Так лучше не на войне.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Одна из особенностей данной проверки - апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами. Кроме того, в ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Западные экспертные круги поразились информации о том, что в Германии бундесвер умудрился в 2024 году набрать в свои ряды рекордное количество несовершеннолетних. Из 20 284 поступивших на службу солдат 2 203 (это 10 %) в возрасте 17 лет. Закон не нарушен, служить таким мальчишкам в ФРГ можно с согласия родителей. Дело в другом. Набирают-то югендов в промышленных масштабах по той причине, что идет огромный отток личного состава из армии. А говорит это о том, что воинственную политику властей простые граждане Германии не поддерживают. Не хотят идти в чужие земли воевать. Вот и приходится одурачивать пацанов, чтобы дыры латать.

А ведь совсем другая складывается ситуация, когда народ понимает политику своего руководства. И знает, что армия готовится к обороне исключительно своей территории. На нашей проверке сейчас военнообязанные с гордостью призываются из запаса, в военкоматы звонят: возьмите и меня. Тут вообще-то не только запасники сейчас проверяются, а государство - на состоятельность.

Александр Парамонов, военнообязанный:

"Подобное мероприятие необходимо в связи с тем, что вокруг госграницы Беларуси нестабильная обстановка. Руководство страны приняло решение подготовить офицеров, сержантов и прапорщиков, чтобы в случае необходимости смогли защитить свою родину. Родина сказала: "Надо!" - ответили: "Есть". Настрой боевой. Готовы выполнять поставленные задачи".