Как белорусские фабрики и учреждения образования подготовились к новому учебному году

Обновить материально-техническую базу, создать комфортные и безопасные условия для детей, подготовить их к школе. Расскажем, что белорусские фабрики предлагают к новому учебному году, как учреждения образования получают паспорта готовности.

Август - время для учебных заведений держать серьезный экзамен на готовность к 1 сентября. Многие школы после ремонта и обновления оборудования уже закончили наводить лоск в классах, столовых, спортивных залах. В Гомельской области специальные комиссии уже подтвердили - 252 объекта полностью готовы. Школы не позднее 20 августа должны получить паспорта готовности.

Средняя школа № 7 г. Жлобина

В среднюю школу № 7 г. Жлобина 1 сентября за знаниями придут более тысячи детей. Чтобы образовательный процесс был в радость и проходил в уютных и безопасных условиях, школу колоссально обновили.

Наталья Марковская, директор СШ № 7 г. Жлобина:

"В прошлом году у нас новая кровля, в этом - фасад почти 2200 квадратов, новые окна. Мы заменили на втором этаже полностью освещение, новый потолок, новое освещение".

"После окончания учебного года мы приступили к выполнению работ. На данном этапе уже заканчиваем, остался монтаж козырька, работы по цоколю. Применены современные материалы, которые отвечают всем санитарным нормам, техническим требованиям строительным, которые не угрожают безопасности детей", - отметил замдиректора, главный инженер ООО "СМУ-18" Павел Шафиров.

Комплексная и системная работа

В подготовке школ к новому сезону системный и комплексный подход – от ремонтов и озеленения территорий до установки энергосберегающих ламп и систем видеонаблюдения.

К новому сезону школы заметно преображаются. Проводятся ремонты, обновляется оборудование. Кабинет трудового обучения укомплектован полностью за бюджетные деньги. Здесь установили современные швейные машины, новую бытовую технику.

Государство инвестирует в сельские школы

Глобусы в классе школы

В Жлобинском районе 34 учреждения общего среднего образования, все они получили серьезную господдержку. На ремонты выделили свыше 2 млн рублей. Стрешинская в числе тех, которые пережили глобальный строительный апгрейд.

Светлана Лебедь, начальник отдела образования Жлобинского райисполкома:

"Поставлены окна, обновлены спортивный зал, обеденный зал, изюминкой школы будет обновленное спортивное ядро, строится универсальная спортивная площадка, новые беговые дорожки, прыжковая яма. Возможно, у нас появятся новые рекорды спортивные".

Комиссии, в составе которых и представители госнадзора, контролируют качество ремонта, материально-техническую базу, а еще обеспечение санитарной и пожарной безопасности. Готовность Жлобинской школы № 7 оценивается в 90 %. 1 сентября за парты сядут 120 первоклашек.

Большой выбор одежды для учащихся

Школьная одежда в магазине

У Алены Захаровой младшая Юля тоже пойдет в 1 класс. С выбором удобной и стильной одежды проблем не было.

Алена Захарова, жительница г. Жлобина:

"Вариантов вообще было много, и брюки, и жакет, т.е. тут глаза разбежались. Ребенку понравилась юбка с жилеткой, решили выбрать ее. Все дышащее, т.е. х/б, все очень достойно, я изумлена от выбора".

Мама примеряет одежду школьнице в магазине

Жлобинская швейная фабрика насыщает отечественный рынок одеждой для учеников. К этому сезону производитель представил порядка 25 моделей для девочек и мальчиков разных возрастных групп.

Татьяна Осипова, директор ОАО "Жлобинская швейная фабрика":

"Все коллекции готовятся заранее. На выставке BelTexIndustry в сентябре-октябре 2024 года мы уже представляли коллекции, которые будут к 2025 году. Представляем коллекции и для мальчиков, и для девочек, это юбки, брюки из текстильных тканей и трикотажных полотен. Все наши изделия подтверждены сертификатами на соответствие".