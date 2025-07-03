Как Лудчицкая высота в Могилевском районе стала местом ожесточенных боев

Мемориалы и курганы, созданные на белорусской земле, - это дань глубокого уважения всем героям и жертвам Великой Отечественной войны. Одно из священных мест - Лудчицкая высота в Быховском районе Могилевской области. Бойцы Красной армии брали ее штурмом и удерживали 20 часов.

23 июня 1944 года началась белорусская наступательная операция "Багратион". Это была одна из самых масштабных операций Красной армии в период Великой Отечественной войны. Она не имела себе равных по размаху и оперативно-стратегическому значению. В результате ее проведения вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

У каждого на войне была своя высота. Кто-то ее защищал, кто-то брал боем. Быховский район Могилевской области. Эта земля обильно полита кровью тех, кто здесь воевал. Немало совершено здесь и подвигов, ставших примерами героической стойкости и мужества. Но самый яркий эпизод - это штурм Лудчицкой высоты.

Лето 1944 года. Высота в километре южнее деревни Лудчицы. Здесь немцы обустроили сильный укрепленный пункт, который контролировал обширную местность вдоль реки Днепр. Благодаря этому вся линия вражеской обороны считалась практически неприступной. Для советского командования высота представляла особый стратегический объект. Именно она была ключевым местом во время прорыва немецкой обороны.

По общему замыслу командования главный удар фронта готовился из Рогачева и южнее в направлении Бобруйск - Минск. В ночь на 24 июня ударный отряд 556-го полка 169-й стрелковой дивизии штурмом занял высоту.

В течение 20 часов советские воины отражали атаки врага. Сковав значительные силы противника, они обеспечили успешное наступление советских частей на других направлениях. За взятие высоты сразу 6 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 28 июня 1944 года Быхов был освобожден.

Уже 3 июля 1944 года Красная армия полностью очистила от оккупантов столицу республики Минск. В битвах на белорусской земле были уничтожены и взяты в плен более полумиллиона вражеских солдат и офицеров. Фактически в результате проведения операции "Багратион" перестала существовать одна из сильнейших группировок немецко-фашистских войск.

Прошел уже 81 год, но никто не забыт и ничто не забыто. Память и правда - мощнее нет оружия. В местном музее Лудчицкой средней школы время застывает. Каждый экспонат - это молчаливый свидетель тех страшных и героических дней. Ученики - главные экскурсоводы.