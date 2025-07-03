Лукашенко: Вместе мы справимся с любыми вызовами

Мир, свобода и независимость - величайшие ценности, которые нужно беречь и защищать. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент вместе с белорусами принял участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы".

Тысячи людей пришли почтить подвиг победителей, тех, кто подарил нам День Независимости. Время такое, что сегодня за будущее снова нужно бороться. Но, как сказал наш Президент, вместе нам по силам справиться с любыми вызовами.

Мирное небо, бескрайние зеленые просторы и монументальный Курган - символ мужества, место нашей славы и место народной памяти. Один из тысячи мемориалов, которыми усыпана белорусская земля. 3 Июля к нему - настоящая людская река. День Независимости - праздник, в котором так сильно сплетаются и наша история, и наша настоящая жизнь.

Торжественная церемония в мемориальном комплексе "Курган Славы"

Участники праздника поделились эмоциями:

"При одном только осознании того, что пришлось людям пережить в те далекие времена, чего стоила им эта Победа, просто мороз по коже. Конечно, по зову сердца, потому что очень великий день, очень торжественный день для всех нас".

"Я в Беларуси ежедневно чувствую единство с нацией и обожаю ее. Особенно, когда находишься в другой стране, ты понимаешь, что в Беларуси лучше всего: чисто, дружелюбно, душевно, замечательно".

"Независимость - это очень, на самом деле, важное в каждом государстве. Сейчас в мире все хрупко, так что за нее надо держаться обеими руками. И не забывайте, какой ценой она досталась. Помни свои корни, делай все, что возможно для своей страны".

Рота почетного караула, штандарты фронтов, которые освобождали Родину, оркестр, молодежь и, конечно, ветераны. Вместе с белорусами и Президент. От главы государства венок в память о тех, кто сделал День Независимости возможным. Для большинства этот праздник просто значит мир.

Освобождение столицы в июле 1944-го вернуло мир на белорусскую землю. Это был важный этап на пути к Великой Победе. В считанные недели после разгрома "минского котла" была освобождена вся Беларусь.

"Сегодня по воле народа эту знаковую дату Великой Отечественной войны мы празднуем в День Независимости. И отдаем дань памяти тем, кто пал смертью храбрых за наше мирное настоящее. Мы вспоминаем жертв войны и чествуем наших дорогих ветеранов войны и труда, чьи стойкость, мужество и любовь к Родине будут всегда примером для нас и будущих поколений. Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

Президент: За будущее нужно бороться

Вот уже 80 лет не перестаем отдавать дань подвигу и стойкости наших людей. Борьба за свободу и жизнь была героической и бескомпромиссной. Тяжелые испытания не поставили на колени.

"Пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было", - сказал Президент.

По его словам, сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. "Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, - заявил Александр Лукашенко. - Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи - объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества".

"Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа, это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость - это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Он особо отметил, что если все жители Беларуси, включая детей и молодежь, проникнутся этим чувством, то всем вместе удастся сохранить тихую и спокойную страну под мирным голубым небом.

Вместе мы справимся с любыми вызовами, скажет белорусский лидер. Победных дух предков у нас в крови.

Во время посещения мемориального комплекса глава государства высказал теплые слова благодарности ветеранам за их подвиг и в их лице - всем участникам войны. Именно во имя их и был воздвигнут Курган Славы.

"Огромное спасибо от всех нас тем, кто до этой минуты не дожил. В память о них такую Беларусь мы должны сохранить, - обратился белорусский лидер к ветеранам. - Живите долго, не болейте. Счастья вам".

"Воевать мы не хотим больше, чем кто-нибудь. Но…" - начал Александр Лукашенко. "Любимую не отдают!" - продолжили рядом. "Это точно", - согласился Президент.

Когда глава государства проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно решил обратиться один из военнослужащих - третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов.

"Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины", - сказал он.

"Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать", - заявил Александр Лукашенко.

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"Хотелось бы от меня и от моей семьи вам выразить благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни", - сказал юноша.

"Родители работают?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Так точно!" - ответил курсант. "Мой отец - ваш очень большой фанат", - добавил он.

"А в семье еще дети есть?" - поинтересовался Президент.

"Есть. Я, брат и сестра. Брат родился уже здесь", - поделился Ростислав Долгов.

Глава государства сделал с курсантом памятную фотографию и подчеркнул: "Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди".

Уже 80 лет наша страна не знает войны. И в современных реалиях это огромное достижение и заслуга каждого, кто чтит традиции, спокойную жизнь и хранит память о подвиге поколений.

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f68ac-2334-41ed-bbca-1883f5ff4bcb/conversions/90a5cc60-a473-4715-ac93-9974d80f63ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f68ac-2334-41ed-bbca-1883f5ff4bcb/conversions/90a5cc60-a473-4715-ac93-9974d80f63ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f68ac-2334-41ed-bbca-1883f5ff4bcb/conversions/90a5cc60-a473-4715-ac93-9974d80f63ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f68ac-2334-41ed-bbca-1883f5ff4bcb/conversions/90a5cc60-a473-4715-ac93-9974d80f63ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мы, сегодняшнее поколение, должны защитить нашу страну, сделать все возможное, чтобы наша страна была безопасна и жила в мире. Президент говорит, войны нам не надо, белорусский народ не хочет этого. Но белорусский народ готов защитить. Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования готовы сделать все для того, чтобы белорусский народ был в безопасности".

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af461e73-3552-4af4-b794-2fc5ef29c62f/conversions/ae57337d-ce89-435a-b1eb-e6d7d04f9847-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af461e73-3552-4af4-b794-2fc5ef29c62f/conversions/ae57337d-ce89-435a-b1eb-e6d7d04f9847-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af461e73-3552-4af4-b794-2fc5ef29c62f/conversions/ae57337d-ce89-435a-b1eb-e6d7d04f9847-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af461e73-3552-4af4-b794-2fc5ef29c62f/conversions/ae57337d-ce89-435a-b1eb-e6d7d04f9847-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Всякий раз с особыми чувствами мы отмечаем этот праздник, потому что понимаем, как важно, особенно в нынешней ситуации, сохранить мир и спокойствие на своей родной земле. И все это благодаря тем, кто отвоевал свободу и независимость 80 лет назад. Мы в этом году отметили 80-летие Великой Победы. Кто восстанавливал нашу страну в послевоенное время, кто создавал суверенную независимую страну на развале Советского Союза - это наши люди, которые просто совершали подвиги всякий раз, а сегодня мы живем в прекрасной стране".

3 Июля - день гордости за свою страну