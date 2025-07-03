Споем гимн вместе! Эпицентром акции станет стела "Минск - город-герой"

Заставляет сердца биться в унисон происходящее у стелы "Минск - город-герой". Стела - тот самый камертон для каждого участника всебелорусской патриотической акции "Споем гимн вместе!"

Независимость - это, безусловно, синоним счастья. Независимость - в каждой ноте, на сцене исключительно отечественная музыка, только белорусские артисты.

Анатолий Ярмоленко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453df49a-00ce-4712-88f6-744da0986472/conversions/7d608278-e054-4a2b-b151-4cb0da71ec02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453df49a-00ce-4712-88f6-744da0986472/conversions/7d608278-e054-4a2b-b151-4cb0da71ec02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453df49a-00ce-4712-88f6-744da0986472/conversions/7d608278-e054-4a2b-b151-4cb0da71ec02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453df49a-00ce-4712-88f6-744da0986472/conversions/7d608278-e054-4a2b-b151-4cb0da71ec02-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Там (в гимне - прим. ред.) заложена вся наша история, наша политика, наша перспектива. Поэтому мы все очень вдохновлены, всегда мурашки у всех, когда стоят на сцене и поют. Это я знаю. Я неоднократно принимаю участие в этих мероприятиях. Это нужный праздник. Это светлый, чистый, добрый праздник. И пусть так будет всегда. Пусть будет мир и радость. И такое вот ощущение надо сохранить на все время существования нашей страны, а это вечно".

Красочный концерт под открытым мирным небом особенно ценный, если вспомнить, что Минск в годы Великой Отечественной находился под оккупацией 1100 дней. Подвиг народа закалился в стали, бетоне, мраморе - в стеле "Минск - город-герой". Символичные встречи здесь проходят уже полвека. И как "У бітвах за волю, бітвах за долю. Свой здабывалі сцяг перамог!" - поем вместе, всей страной с 2007-го - это наш манифест. Наше заявление всему миру.

Виктория Алешко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a17cf48-6dca-472e-81f6-4303310fee4d/conversions/c0cac21c-db1c-4a20-bf4d-b2393ff059a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a17cf48-6dca-472e-81f6-4303310fee4d/conversions/c0cac21c-db1c-4a20-bf4d-b2393ff059a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a17cf48-6dca-472e-81f6-4303310fee4d/conversions/c0cac21c-db1c-4a20-bf4d-b2393ff059a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a17cf48-6dca-472e-81f6-4303310fee4d/conversions/c0cac21c-db1c-4a20-bf4d-b2393ff059a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

"Гимн - это не просто песня, это символ суверенности нашей страны, это гордость нашей страны, потому что гимн звучит везде: когда поднимается флаг Беларуси за победу на спортивных соревнованиях, когда начинаются какие-то мероприятия творческого порядка. Гимн учат дети в школе, и без этого просто невозможно воспитание патриотизма в наших людях, в наших детях".