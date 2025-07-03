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Споем гимн вместе! Эпицентром акции станет стела "Минск - город-герой"
Заставляет сердца биться в унисон происходящее у стелы "Минск - город-герой". Стела - тот самый камертон для каждого участника всебелорусской патриотической акции "Споем гимн вместе!"
Независимость - это, безусловно, синоним счастья. Независимость - в каждой ноте, на сцене исключительно отечественная музыка, только белорусские артисты.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
"Там (в гимне - прим. ред.) заложена вся наша история, наша политика, наша перспектива. Поэтому мы все очень вдохновлены, всегда мурашки у всех, когда стоят на сцене и поют. Это я знаю. Я неоднократно принимаю участие в этих мероприятиях. Это нужный праздник. Это светлый, чистый, добрый праздник. И пусть так будет всегда. Пусть будет мир и радость. И такое вот ощущение надо сохранить на все время существования нашей страны, а это вечно".
Красочный концерт под открытым мирным небом особенно ценный, если вспомнить, что Минск в годы Великой Отечественной находился под оккупацией 1100 дней. Подвиг народа закалился в стали, бетоне, мраморе - в стеле "Минск - город-герой". Символичные встречи здесь проходят уже полвека. И как "У бітвах за волю, бітвах за долю. Свой здабывалі сцяг перамог!" - поем вместе, всей страной с 2007-го - это наш манифест. Наше заявление всему миру.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
"Гимн - это не просто песня, это символ суверенности нашей страны, это гордость нашей страны, потому что гимн звучит везде: когда поднимается флаг Беларуси за победу на спортивных соревнованиях, когда начинаются какие-то мероприятия творческого порядка. Гимн учат дети в школе, и без этого просто невозможно воспитание патриотизма в наших людях, в наших детях".
Напомним, что патриотическая акция сегодня объединит поистине каждого от Комарина до Браслава, от Климовичей от Островца. В первой акции пело 620 тыс. белорусов. 3 июля - поставим новый рекорд. "Вечна жыві і квітней, Беларусь" прозвучит молитвой уже в 22:55!