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Как международную "Эстафету Победы" принимает Гомель и какие города впереди
Автор:Наталья Игнатенко
Гомель принимает международную акцию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это второй белорусский город, через который пролегает маршрут "Эстафеты Победы".
Напомним, одновременно она стартовала в приграничных Бресте и российском Мурманске.
Расскажем, что в программе и как встречают гостей на юго-востоке Беларуси.
Военно-патриотическую акцию принимает Гомельская область
Вдоль границ СНГ "Эстафета Победы" будет проходить более трех месяцев и завершится в Москве 28 мая. За это время ее участники преодолеют путь длиной более 60 тыс. км.
В Гомеле акцию поддержали патриоты автопробегом. По центральным улицам колонна машин, украшенная национальными флагами, проследовала к площади Труда.
Вечный огонь и братское захоронение советских солдат и подпольщиков. Священное место с глубоким символизмом. Цветы и минута молчания - в честь героев, приближавших победный май. На торжественном митинге Гомельской пограничной группе передали переходящий кубок.
Валерий Сливка, ветеран органов пограничной службы Беларуси, почетный пограничник Гомельской пограничной группы:
"Пограничники верят в справедливость, незыблемость наших границ, в наши традиции и устои. Белорусская граница священна и неприкосновенна".
"Мы гордимся, что мы являемся наследниками воинов-пограничников. Эстафета - это дань памяти нашим прадедам и дедам, которые добыли Великую Победу. Это дань тем людям, которые выполнили свой воинский долг до конца", - рассказал Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы.
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По территории Беларуси более 3 тыс. км. По ходу маршрута проходили концерты, встречи с ветеранами, пограничниками, молодежью, представителями общественных объединений. Сколько ни минуло десятилетий, Великая Победа остается символом воинской славы и национальной гордости. Героические страницы истории навсегда вписаны в летопись легендарного прошлого народов стран СНГ.
Артем Морозов, замначальника погранзаставы "Семеновка" Гомельской пограничной группы:
"Я из военной семьи. В Великой Отечественной участвовал мой прадед, он числится без вести пропавшим. Мать тоже была военной. Сейчас я продолжаю чтить эти традиции. Настроение боевое, мы готовы охранять наше государство, как говорится, граница на замке, а ключ у нас в кармане".
В Гомельской области участников акции готовятся встретить Речица, Лоев, Хойники. Далее в маршруте другие регионы страны. А 18 февраля на стыке границ Беларуси, России и Латвии международную эстафету передадут представителям пограничной службы России.