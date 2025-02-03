Как международную "Эстафету Победы" принимает Гомель и какие города впереди

Гомель принимает международную акцию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это второй белорусский город, через который пролегает маршрут "Эстафеты Победы".

Напомним, одновременно она стартовала в приграничных Бресте и российском Мурманске.

Расскажем, что в программе и как встречают гостей на юго-востоке Беларуси.

Военно-патриотическую акцию принимает Гомельская область

Вдоль границ СНГ "Эстафета Победы" будет проходить более трех месяцев и завершится в Москве 28 мая. За это время ее участники преодолеют путь длиной более 60 тыс. км.

В Гомеле акцию поддержали патриоты автопробегом. По центральным улицам колонна машин, украшенная национальными флагами, проследовала к площади Труда.

Вечный огонь и братское захоронение советских солдат и подпольщиков. Священное место с глубоким символизмом. Цветы и минута молчания - в честь героев, приближавших победный май. На торжественном митинге Гомельской пограничной группе передали переходящий кубок.

Валерий Сливка, ветеран органов пограничной службы Беларуси, почетный пограничник Гомельской пограничной группы:

"Пограничники верят в справедливость, незыблемость наших границ, в наши традиции и устои. Белорусская граница священна и неприкосновенна".

"Мы гордимся, что мы являемся наследниками воинов-пограничников. Эстафета - это дань памяти нашим прадедам и дедам, которые добыли Великую Победу. Это дань тем людям, которые выполнили свой воинский долг до конца", - рассказал Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы.

Сохранение исторической памяти - осознанный выбор белорусов

По территории Беларуси более 3 тыс. км. По ходу маршрута проходили концерты, встречи с ветеранами, пограничниками, молодежью, представителями общественных объединений. Сколько ни минуло десятилетий, Великая Победа остается символом воинской славы и национальной гордости. Героические страницы истории навсегда вписаны в летопись легендарного прошлого народов стран СНГ.

Артем Морозов, замначальника погранзаставы "Семеновка" Гомельской пограничной группы:

"Я из военной семьи. В Великой Отечественной участвовал мой прадед, он числится без вести пропавшим. Мать тоже была военной. Сейчас я продолжаю чтить эти традиции. Настроение боевое, мы готовы охранять наше государство, как говорится, граница на замке, а ключ у нас в кармане".